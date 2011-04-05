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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Шальке-04
Интер - Шальке-04: обзор матча 05 апреля 2011
Интер
05.04.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 5
Завершен
Шальке-04
1'
Д. Станкович
34'
Д. Милито
17'
Ж. Матип
40'
Эду
53'
Рауль
57'
А. Раноккия (АГ)
76'
Эду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Шальке-04
Замена
А. Карими
️️️️
Рауль
Желтая карточка
Рауль
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Т. Мотта
Замена
Л. Шмитц
️️️️
А. Баумйоханн
ГОЛ! 2:5!
Эду
Пас отдал
А. Баумйоханн
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
И. Кордоба
️️️️
Х. Харджа
Вторая желтая
К. Киву
Желтая карточка
Х. Сарпей
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
А. Раноккия
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 2:3!
Рауль
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
К. Киву
+3
Желтая карточка
Д. Фарфан
ГОЛ! 2:2!
Эду
ГОЛ! 2:1!
Д. Милито
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Замена
Х. Харджа
️️️️
Д. Станкович
17'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Матип
Желтая карточка
Д. Станкович
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Станкович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЛП
14
Кирякос Пападопулос
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
7
Рауль
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Али Карими
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
4-3-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
26
Киву
13
Раноккия
13
Майкон
5
Станкович
91
Камбьяссо
8
Мотта
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
4-4-2
1
Нойер
2
Учида
5
Хеведес
32
Матип
2
Сарпей
8
Фарфан
14
Пападопулос
14
Хурадо
5
Баумйоханн
16
Эду
7
Рауль
8
Мотта
5
Нагатомо
5
Нагатомо
8
Мотта
Харджа
2
Кордоба
2
Кордоба
Харджа
5
Станкович
13
Харджа
13
Харджа
5
Станкович
14
Хурадо
7
Дракслер
7
Дракслер
14
Хурадо
7
Рауль
10
Карими
10
Карими
7
Рауль
5
Баумйоханн
26
Шмитц
26
Шмитц
5
Баумйоханн
Остались в запасе
Интер
Шальке-04
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Интер - Шальке-04
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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