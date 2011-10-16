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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Томь
Локомотив - Томь: обзор матча 16 октября 2011
Локомотив
16.10.2011, воскресенье, 19:15
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Томь
20'
С. Ибричич (П)
56'
Д. Глушаков
63'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Томь
Замена
В. Обинна
️️️️
Майкон
Желтая карточка
Д. Сычев
Желтая карточка
М. Да Кошта
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Д. Лоськов
️️️️
С. Ибричич
ГОЛ! 3:0!
Д. Сычев
Пас отдал
Р. Шишкин
Травма
П. Голышев
ГОЛ! 2:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
В. Игнатьев
Замена
С. Скобляков
️️️️
Д. Никитинский
Желтая карточка
И. Гультяев
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
А. Харитонов
️️️️
Е. Стариков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Ибричич
20'
19'
Вторая желтая
О. Дананае
Желтая карточка
О. Дананае
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ОП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Майкон
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЦП
34
Ренат Сабитов
(К)
ЦП
35
Илья Гультяев
ЦП
72
Павел Голышев
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
99
Евгений Савин
РФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
7
Денис Бояринцев
ПП
33
Валерий Климов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-3-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
3
Да Кошта
90
Бурлак
55
Янбаев
0
Сапатер
20
Игнатьев
9
Ибричич
88
Глушаков
11
Майкон
0
Сычев
4-3-1-2
30
Песьяков
18
Дананае
24
Смирнов
3
Сосновский
7
Никитинский
87
Стариков
34
Сабитов
35
Гультяев
72
Голышев
99
Савин
99
Канунников
9
Ибричич
10
Лоськов
10
Лоськов
9
Ибричич
11
Майкон
11
Обинна
11
Обинна
11
Майкон
20
Игнатьев
10
Минченков
10
Минченков
20
Игнатьев
7
Никитинский
55
Скобляков
55
Скобляков
7
Никитинский
87
Стариков
83
Харитонов
83
Харитонов
87
Стариков
Остались в запасе
Локомотив
Томь
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
33
Валерий Климов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
4
Денис Воронов
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
33
Валерий Климов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Томь
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:00 (прямая)
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