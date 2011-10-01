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Ахмат - Спартак-Нальчик
Ахмат - Спартак-Нальчик: обзор матча 01 октября 2011
Ахмат
01.10.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
18'
М. Митришев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Спартак-Нальчик
+3
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
И. Портнягин
Желтая карточка
И. Портнягин
Замена
М. Мгуни
️️️️
Маурисио
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Гошоков
Замена
Й. Голич
️️️️
М. Митришев
Замена
А. Кацаев
️️️️
Ж. Лежар
Замена
О. Власов
️️️️
С. Омельянчук
Травма
Д. Ятченко
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Митришев
Пас отдал
С. Пилипчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
8
Александр Павленко
ЛП
8
Маурисио
ОП
6
Леван Гвазава
ОП
40
Благо
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПП
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
56
Даниил Гриднев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
11
Роман Концедалов
(К)
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
26
Эвертон
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-2-3-1
35
Джанаев
33
Ятченко
25
Йиранек
5
Феррейра
8
Омельянчук
8
Маурисио
6
Гвазава
8
Павленко
40
Благо
30
Лежар
9
Асильдаров
4-3-2-1
30
Отто
27
Лебедев
56
Гриднев
91
Куликов
71
Багаев
14
Захирович
11
Концедалов
5
Пилипчук
95
Митришев
13
Щаницин
19
Гошоков
8
Омельянчук
84
Власов
84
Власов
8
Омельянчук
30
Лежар
10
Кацаев
10
Кацаев
30
Лежар
8
Маурисио
27
Мгуни
27
Мгуни
8
Маурисио
95
Митришев
28
Голич
28
Голич
95
Митришев
Портнягин
8
Сирадзе
8
Сирадзе
Портнягин
19
Гошоков
97
Портнягин
97
Портнягин
19
Гошоков
Остались в запасе
Ахмат
Спартак-Нальчик
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Семен Фомин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ахмат - Спартак-Нальчик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Антон Кобзев (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая) 06:45 (воскресенье, 2 октября)
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