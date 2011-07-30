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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 30 июля 2011
Рубин
30.07.2011, суббота, 17:45
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Анжи
51'
М. Гаджиев
66'
А. Прудников
90+2'
М. Буссуфа (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
+3
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
М. Буссуфа
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Буссуфа
Желтая карточка
К. Ансальди
Замена
Б. Кебе
️️️️
М. Гаджиев
Замена
А. Игонин
️️️️
Р. Карлос
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 0:2!
А. Прудников
Пас отдал
М. Буссуфа
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
С. Боккетти
ГОЛ! 0:1!
М. Гаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
91
Махач Гаджиев
ЦФ
Рубин
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
4-3-2-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
16
Боккетти
76
Шаронов
17
Калешин
10
Натхо
16
Нобоа
5
Немов
61
Карадениз
11
Касаев
17
Дядюн
4-4-2
77
Ревишвили
4
Ангбва
30
Карлос
3
Гаджибеков
7
Агаларов
88
Иванов
3
Карлос
10
Ахмедов
11
Буссуфа
91
Гаджиев
89
Прудников
61
Карадениз
10
Лебеденко
10
Лебеденко
61
Карадениз
11
Касаев
13
Медведев
13
Медведев
11
Касаев
11
Буссуфа
33
Элиакву
33
Элиакву
11
Буссуфа
3
Карлос
4
Игонин
4
Игонин
3
Карлос
91
Гаджиев
5
Кебе
5
Кебе
91
Гаджиев
Остались в запасе
Рубин
Анжи
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Анатолий Цветнов (Москва)
Алексей Харламов (Тюмень)
Делегат:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:30 (прямая)
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