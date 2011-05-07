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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат: обзор матча 07 мая 2011
Кубань (ЛФЛ)
07.05.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
19'
Д. Варга (П)
90'
С. Давыдов
90+2'
Х. Ксавьер Зенге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
+2
ГОЛ! 2:1!
Х. Ксавьер Зенге
Замена
Г. Букур
️️️️
Д. Варга
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Давыдов
Пас отдал
М. Нэ
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Замена
Р. Уциев
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
Д. Цораев
Вторая желтая
С. Омельянчук
Замена
М. Нэ
️️️️
И. Максимов
Замена
М. Мгуни
️️️️
А. Павленко
Замена
А. Кацаев
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
А. Кобенко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Варга
19'
18'
Желтая карточка
С. Джанаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
40
Дачиан Варга
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
6
Давид Цораев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
78
Илья Максимов
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
АП
84
Олег Власов
ПП
9
Заур Садаев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
4-1-4-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
14
Рогочий
5
Армаш
34
Козлов
8
Тлисов
40
Варга
6
Цораев
55
Кулик
78
Максимов
90
Траоре
4-1-3-1-1
35
Джанаев
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
14
Зенге
8
Маурисио
84
Власов
40
Благо
20
Кобенко
8
Павленко
9
Садаев
40
Варга
11
Букур
11
Букур
40
Варга
78
Максимов
16
Нэ
16
Нэ
78
Максимов
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
20
Кобенко
40
Уциев
40
Уциев
20
Кобенко
8
Маурисио
10
Кацаев
10
Кацаев
8
Маурисио
8
Павленко
27
Мгуни
27
Мгуни
8
Павленко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ахмат
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
В. Дроздов
Т. Калугин (оба – Москва)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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