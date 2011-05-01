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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ростов
Анжи - Ростов: обзор матча 01 мая 2011
Анжи
01.05.2011, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
56'
Р. Карлос (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ростов
Замена
М. Гаджиев
️️️️
О. Ахмедов
+3
+1
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
М. Бакаев
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
А. Игонин
️️️️
Д. Тарделли
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Блатняк
Замена
М. Григорьев
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Гацкан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Карлос
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
9
Диего Тарделли
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
77
Андрей Прошин
ЛЗ
20
Анис Буссаиди
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
5
Александр Хохлов
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Анжи
26
Азамат Джиоев
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
4-1-4-1
78
Макаров
7
Агаларов
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
4
Ангбва
3
Карлос
13
Лахиялов
11
Буссуфа
10
Ахмедов
9
Тарделли
16
Голенда
4-5-1
1
Коченков
5
Хохлов
20
Буссаиди
19
Салата
77
Прошин
19
Блатняк
19
Иванов
8
Гацкан
16
Янков
88
Чеснаускис
10
Кириченко
9
Тарделли
4
Игонин
4
Игонин
9
Тарделли
10
Ахмедов
91
Гаджиев
91
Гаджиев
10
Ахмедов
13
Лахиялов
88
Бакаев
88
Бакаев
13
Лахиялов
88
Чеснаускис
10
Григорьев
10
Григорьев
88
Чеснаускис
19
Блатняк
17
Ребко
17
Ребко
19
Блатняк
8
Гацкан
21
Адамов
21
Адамов
8
Гацкан
Остались в запасе
Анжи
Ростов
26
Азамат Джиоев
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
30
Александр Соловьев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
26
Азамат Джиоев
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Анжи - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
И. Зарипов (Ленинградская область)
А. Воронцов (Ярославль)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:00 (прямая)
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