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Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Локомотив - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 30 апреля 2011
Локомотив
30.04.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
5'
Майкон
60'
С. Ибричич
83'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Б. Илич
️️️️
Д. Лоськов
+3
Желтая карточка
Р. Шишкин
+1
Замена
С. Давыдов
️️️️
И. Максимов
ГОЛ! 2:1!
Л. Траоре
Замена
М. Нэ
️️️️
Д. Цораев
Замена
С. Иванов
️️️️
М. Оздоев
Замена
Д. Сычев
️️️️
С. Ибричич
Желтая карточка
Г. Букур
Замена
Г. Букур
️️️️
Д. Варга
Желтая карточка
М. Оздоев
ГОЛ! 2:0!
С. Ибричич
Пас отдал
В. Игнатьев
Желтая карточка
Д. Лоськов
Желтая карточка
Д. Варга
Желтая карточка
Зелао
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
40
Дачиан Варга
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
78
Илья Максимов
АП
6
Давид Цораев
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
3-3-3-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Дюрица
90
Бурлак
55
Янбаев
9
Ибричич
49
Шишкин
6
Торбинский
10
Лоськов
21
Оздоев
11
Майкон
4-4-1-1
98
Будаков
34
Козлов
26
Зелао
5
Армаш
15
Жавнерчик
6
Цораев
8
Тлисов
55
Кулик
40
Варга
78
Максимов
90
Траоре
10
Лоськов
33
Илич
33
Илич
10
Лоськов
21
Оздоев
99
Иванов
99
Иванов
21
Оздоев
9
Ибричич
0
Сычев
0
Сычев
9
Ибричич
40
Варга
11
Букур
11
Букур
40
Варга
6
Цораев
16
Нэ
16
Нэ
6
Цораев
78
Максимов
10
Давыдов
10
Давыдов
78
Максимов
Остались в запасе
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Статистика матча Локомотив - Кубань (ЛФЛ)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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