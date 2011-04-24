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РПЛ 2026/2027
Спартак - Спартак-Нальчик
Спартак - Спартак-Нальчик: обзор матча 24 апреля 2011
Спартак
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
50'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Спартак-Нальчик
+3
Вторая желтая
М. Джудович
Желтая карточка
Р. Концедалов
Желтая карточка
М. Джудович
Замена
А. Гошоков
️️️️
С. Пилипчук
Замена
Е. Макеев
️️️️
Ф. Кудряшов
Замена
Д. Гриднев
️️️️
К. Берхамов
Замена
Б. Милич
️️️️
Леандро
Замена
Ари
️️️️
Веллитон
Желтая карточка
М. Багаев
Замена
Кариока
️️️️
Э. Махмудов
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. МакГиди
Желтая карточка
Леандро
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
М. Сухи
15'
11'
Желтая карточка
К. Берхамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
11
Веллитон
(К)
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
31
Леандро
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
5
Кариока
ЦП
39
Ари
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
4-3-1-2
12
Заболотный
30
Кудряшов
17
Сухи
80
Родри
9
Комбаров
23
Комбаров
7
Шешуков
8
Махмудов
46
МакГиди
22
Дзюба
11
Веллитон
4-4-2
30
Отто
27
Лебедев
20
Джудович
4
Овсиенко
71
Багаев
31
Леандро
11
Концедалов
7
Берхамов
5
Пилипчук
8
Сирадзе
97
Портнягин
30
Кудряшов
34
Макеев
34
Макеев
30
Кудряшов
8
Махмудов
5
Кариока
5
Кариока
8
Махмудов
11
Веллитон
39
Ари
39
Ари
11
Веллитон
7
Берхамов
56
Гриднев
56
Гриднев
7
Берхамов
5
Пилипчук
19
Гошоков
19
Гошоков
5
Пилипчук
31
Леандро
21
Милич
21
Милич
31
Леандро
Остались в запасе
Спартак
Спартак-Нальчик
31
Александр Беленов
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Евгений Помазан
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Эштреков
Статистика матча Спартак - Спартак-Нальчик
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 18:45 (прямая)
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