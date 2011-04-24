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РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 24 апреля 2011
Рубин
24.04.2011, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
41'
А. Рязанцев
55'
Р. Шаронов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
+2
Желтая карточка
В. Хомутовский
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
И. Михалев
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
С. Волков
Замена
В. Гришин
️️️️
А. Секретов
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Дядюн
Замена
В. Калашников
️️️️
З. Сираков
Замена
Г. Карадениз
️️️️
П. Немов
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Шаронов
Желтая карточка
А. Секретов
ГОЛ! 1:0!
А. Рязанцев
Желтая карточка
Г. Пеев
11'
Желтая карточка
И. Черенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
5
Петр Немов
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Виталий Федорив
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
76
Шаронов
17
Калешин
10
Натхо
7
Рязанцев
16
Нобоа
5
Немов
17
Дядюн
10
Лебеденко
4-4-2
33
Хомутовский
14
Сираков
21
Белоруков
24
Федорив
79
Черенчиков
7
Пеев
18
Коломейцев
13
Новакович
10
Секретов
1
Волков
0
Ристич
5
Немов
61
Карадениз
61
Карадениз
5
Немов
17
Дядюн
13
Медведев
13
Медведев
17
Дядюн
14
Сираков
6
Калашников
6
Калашников
14
Сираков
10
Секретов
28
Гришин
28
Гришин
10
Секретов
1
Волков
39
Михалев
39
Михалев
1
Волков
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин (Москва)
С. Суховерхов (Воронеж)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:15 (прямая)
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