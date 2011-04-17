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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 17 апреля 2011
Анжи
17.04.2011, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
29'
Я. Голенда
75'
Б. Ангбва
7'
Д. Комбаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
Желтая карточка
М. Бакаев
+3
Замена
М. Бакаев
️️️️
М. Буссуфа
Желтая карточка
М. Рохо
Замена
Д. Тарделли
️️️️
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 2:1!
Б. Ангбва
Пас отдал
М. Гаджиев
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
Ибсон
️️️️
Алекс
Замена
М. Гаджиев
️️️️
О. Ахмедов
Замена
Н. Заболотный
️️️️
А. Дикань
Замена
Ари
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 1:1!
Я. Голенда
Пас отдал
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 0:1!
Д. Комбаров
Пас отдал
Веллитон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Роберто Карлос
(К)
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
7
Камиль Агаларов
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
80
Ибсон
ЦП
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
4-1-4-1
77
Ревишвили
3
Карлос
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
4
Ангбва
7
Агаларов
11
Буссуфа
10
Ахмедов
8
Жусилей
13
Лахиялов
16
Голенда
4-2-2-2
31
Дикань
9
Комбаров
80
Родри
5
Рохо
30
Кудряшов
7
Шешуков
23
Комбаров
12
Алекс
46
МакГиди
22
Дзюба
11
Веллитон
10
Ахмедов
91
Гаджиев
91
Гаджиев
10
Ахмедов
11
Буссуфа
88
Бакаев
88
Бакаев
11
Буссуфа
13
Лахиялов
9
Тарделли
9
Тарделли
13
Лахиялов
31
Дикань
12
Заболотный
12
Заболотный
31
Дикань
12
Алекс
80
Ибсон
80
Ибсон
12
Алекс
22
Дзюба
39
Ари
39
Ари
22
Дзюба
Остались в запасе
Анжи
Спартак
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Анжи - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:10 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 19:10 (прямая)
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