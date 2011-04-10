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Рубин - Спартак-Нальчик
Рубин - Спартак-Нальчик: обзор матча 10 апреля 2011
Рубин
10.04.2011, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак-Нальчик
+5
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
С. Пилипчук
Замена
Б. Милич
️️️️
Н. Кажаров
Желтая карточка
М. Багаев
Замена
А. Медведев
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
С. Пилипчук
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
А. Рязанцев
️️️️
П. Немов
Желтая карточка
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
27
Юрий Лебедев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
31
Леандро
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
71
Михаил Багаев
ЦП
5
Сергей Пилипчук
ПП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
17
Калешин
10
Натхо
16
Нобоа
5
Немов
61
Карадениз
17
Дядюн
10
Лебеденко
4-5-1
30
Отто
4
Овсиенко
20
Джудович
31
Леандро
27
Лебедев
5
Пилипчук
11
Концедалов
7
Берхамов
71
Багаев
14
Захирович
87
Кажаров
5
Немов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
5
Немов
61
Карадениз
13
Медведев
13
Медведев
61
Карадениз
5
Пилипчук
8
Сирадзе
8
Сирадзе
5
Пилипчук
87
Кажаров
21
Милич
21
Милич
87
Кажаров
Остались в запасе
Рубин
Спартак-Нальчик
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
13
Александр Щаницин
АП
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Владимир Эштреков
Статистика матча Рубин - Спартак-Нальчик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Цветнов (Москва)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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