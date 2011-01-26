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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Альмерия
Барселона - Альмерия: обзор матча 26 января 2011
Барселона
26.01.2011, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/2 финала
5 : 0
Завершен
Альмерия
9'
Л. Месси
11'
Д. Вилья
16'
Л. Месси
31'
Педро
88'
С. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Альмерия
ГОЛ! 5:0!
С. Кейта
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Х. Ортис
️️️️
П. Пьятти
Замена
Г. Милито
️️️️
Максвелл
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Х. Гоитом
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Вилья
Замена
К. Уче
️️️️
Корона
Желтая карточка
Ф. Варгас
ГОЛ! 4:0!
Педро
Пас отдал
Хави
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
16'
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Хави
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
6
Хави
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Альмерия
1
Эстебан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
7
Альберт Крусат
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-2-1
13
Пинто
17
Максвелл
22
Абидаль
3
Пике
3
Адриано
6
Хави
14
Маскерано
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-3-1
1
Эстебан
88
Мичел
4
Пельерано
31
Гарсиа
13
Луна
19
М'Бами
21
Варгас
10
Пьятти
15
Корона
7
Крусат
36
Гоитом
17
Максвелл
22
Милито
22
Милито
17
Максвелл
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
7
Вилья
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Вилья
10
Пьятти
10
Ортис
10
Ортис
10
Пьятти
36
Гоитом
11
Ульоа
11
Ульоа
36
Гоитом
15
Корона
5
Уче
5
Уче
15
Корона
Остались в запасе
Барселона
Альмерия
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Барселона - Альмерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
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