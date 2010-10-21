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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Утрехт - ФКСБ
Утрехт - ФКСБ: обзор матча 21 октября 2010
Утрехт
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 1
Завершен
ФКСБ
60'
Э. Дюплан
75'
А. Схут (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - ФКСБ
Желтая карточка
Я. Латовлевич
Замена
И. Ворстерманс
️️️️
Д. Нийхолт
Замена
Я. Секели
️️️️
Р. Сурду
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Схут
Желтая карточка
Жералду
Замена
М. Рэдуц
️️️️
С. Ангелов
ГОЛ! 1:0!
Э. Дюплан
Желтая карточка
Я. Вуйтенс
Желтая карточка
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
13
Михел Ворм
ВР
3
Михай Нешу
ЛЗ
17
Алье Схут
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
8
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
8
Джейкоб Муленга
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
25
Бэнел Николицэ
ЛП
21
Рикардо Гомес
ЦП
20
Станислав Ангелов
АП
24
Ромео Сурду
АП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Утрехт
33
Халид Сину
ВР
3
Исмо Ворстерманс
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Сандер Келлер
ЦЗ
16
Эриксон Дансо
ЦП
4
Адам Сарота
ЦП
15
Франк Демоуге
ЦФ
ФКСБ
33
Чезар Лунгу
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
9
Козмин Матей
ЦП
30
Михай Рэдуц
ЦП
10
Янош Секели
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
4-2-4
13
Ворм
3
Нешу
17
Схут
4
Вуйтенс
2
Корнелисс
8
Сильбербауэр
32
Нийхолт
9
ван Вольфсвинкел
8
Муленга
10
Мертенс
21
Дюплан
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
29
Бонфим
14
Латовлевич
2
Жералду
24
Гардош
20
Тэнасе
21
Рикардо Гомес
25
Николицэ
20
Ангелов
24
Сурду
10
Станку
32
Нийхолт
3
Ворстерманс
3
Ворстерманс
32
Нийхолт
20
Ангелов
30
Рэдуц
30
Рэдуц
20
Ангелов
24
Сурду
10
Секели
10
Секели
24
Сурду
Остались в запасе
Утрехт
ФКСБ
16
Эриксон Дансо
ЦП
4
Адам Сарота
ЦП
33
Халид Сину
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Сандер Келлер
ЦЗ
15
Франк Демоуге
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
9
Козмин Матей
ЦП
19
Новак Мартинович
ЦЗ
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
33
Чезар Лунгу
ВР
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Остались в запасе
16
Эриксон Дансо
ЦП
4
Адам Сарота
ЦП
33
Халид Сину
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
22
Сандер Келлер
ЦЗ
15
Франк Демоуге
ЦФ
Остались в запасе
9
Козмин Матей
ЦП
19
Новак Мартинович
ЦЗ
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
33
Чезар Лунгу
ВР
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Главный тренер
Мариуш Лэкэтуш
Статистика матча Утрехт - ФКСБ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Галгенваард
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