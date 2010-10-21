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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Хайдук
Зенит - Хайдук: обзор матча 21 октября 2010
Зенит
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Хайдук
25'
А. Бухаров
68'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Хайдук
Замена
Д. Треботич
️️️️
М. Бркляча
Замена
Г. Йозинович
️️️️
Э. Булку
Желтая карточка
К. Зырянов
Замена
М. Канунников
️️️️
Данни
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 2:0!
Данни
Пас отдал
К. Зырянов
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
Замена
Д. Чоп
️️️️
А. Шарбини
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
И. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Данни
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Хайдук
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
22
Марио Малоча
ЦЗ
30
Юрица Булят
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
90
Анас Шарбини
ЛВ
93
Марио Бркляча
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сенияд Ибричич
(К)
АП
8
Эрвин Булку
ПВ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Станко Поклепович
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Хайдук
25
Божидар Радошевич
ВР
3
Горан Йозинович
ЛЗ
20
Анте Режич
ЦЗ
27
Матей Йонич
ЦЗ
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
18
Динко Треботич
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Жевнов
3
Лукович
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
37
Семак
20
Файзулин
27
Лазович
10
Данни
11
Бухаров
4-2-3-1
1
Субашич
11
Оремуш
22
Малоча
30
Булят
23
Стринич
93
Бркляча
29
Любичич
8
Булку
9
Ибричич
90
Шарбини
77
Вукушич
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
27
Лазович
11
Ионов
11
Ионов
27
Лазович
10
Данни
99
Канунников
99
Канунников
10
Данни
8
Булку
3
Йозинович
3
Йозинович
8
Булку
93
Бркляча
18
Треботич
18
Треботич
93
Бркляча
90
Шарбини
9
Чоп
9
Чоп
90
Шарбини
Остались в запасе
Зенит
Хайдук
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
20
Анте Режич
ЦЗ
25
Божидар Радошевич
ВР
27
Матей Йонич
ЦЗ
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
Главный тренер
Станко Поклепович
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
20
Анте Режич
ЦЗ
25
Божидар Радошевич
ВР
27
Матей Йонич
ЦЗ
7
Хрвое Вейич
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Станко Поклепович
Статистика матча Зенит - Хайдук
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:00 (прямая); "НТВ" 20:45 (прямая)
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