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    Станко Поклепович

    Тренер
    Имя Станко
    Фамилия Поклепович
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 19 апреля 1938
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хайдук 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.09.2010 АЕК 3 : 1 Хайдук
    30.09.2010 Хайдук 1 : 0 Андерлехт
    21.10.2010 Зенит 2 : 0 Хайдук
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