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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - ПСВ
Металлист - ПСВ: обзор матча 30 сентября 2010
Металлист
30.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
27'
Б. Джуджак (П)
29'
М. Берг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - ПСВ
Замена
О. Баккал
️️️️
И. Афеллай
Замена
А. Поступаленко
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
Марсело
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Б. Джуджак
Замена
Ф. Хавьер Родригес
️️️️
В. Баума
Замена
С. Кайта
️️️️
С. Валяев
Желтая карточка
В. Баума
Желтая карточка
Тайсон
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Воробей
ГОЛ! 0:2!
М. Берг
Пас отдал
Э. Питерс
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Джуджак
Красная карточка
К. Вильягра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
13
Фининьо
ЛП
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
11
Тайсон
АП
8
Эдмар
ПП
9
Андрей Воробей
ЦФ
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
24
Орландо Энгелаар
ОП
17
Ибрагим Афеллай
(К)
ЦП
11
Ола Тойвонен
АП
17
Джермейн Ленс
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
2
Сани Кайта
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
ПСВ
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Дишленкович
84
Романчук
26
Обрадович
18
Гуйе
3
Вильягра
5
Шелаев
13
Фининьо
78
Валяев
8
Эдмар
11
Тайсон
9
Воробей
4-1-3-1-1
15
Исакссон
13
Хатчинсон
6
Марсело
3
Баума
33
Питерс
24
Энгелаар
17
Ленс
17
Афеллай
10
Джуджак
11
Тойвонен
33
Берг
78
Валяев
2
Кайта
2
Кайта
78
Валяев
Олейник
14
Поступаленко
14
Поступаленко
Олейник
9
Воробей
16
Олейник
16
Олейник
9
Воробей
3
Баума
3
Родригес
3
Родригес
3
Баума
17
Афеллай
17
Баккал
17
Баккал
17
Афеллай
10
Джуджак
39
Амрабат
39
Амрабат
10
Джуджак
Остались в запасе
Металлист
ПСВ
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Металлист - ПСВ
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая)
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