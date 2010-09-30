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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Динамо К
Шериф - Динамо К: обзор матча 30 сентября 2010
Шериф
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
8'
А. Ерохин
37'
Джимми (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Динамо К
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
М. Самарджич
️️️️
М. Адамович
Замена
Д. Гармаш
️️️️
М. Нинкович
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Джимми
Желтая карточка
А. Шевченко
Желтая карточка
М. Адамович
Замена
Г. Попов
️️️️
Б. Эль Каддури
Замена
В. Бранкович
️️️️
А. Дьеду
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Джимми
Желтая карточка
Е. Хачериди
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
27
Владислав Стоянов
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
5
Важа Тархнишвили
(К)
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
44
Милош Адамович
ЦП
17
Флорен Руамба
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Вилфрид Балима
ПВ
18
Джимми
ЦФ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
7
Андрей Шевченко
(К)
АП
20
Олег Гусев
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
20
Бачо Николич
ЦП
16
Артем Хачатуров
ЦП
91
Сергей Георгиев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
21
Андре
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-2-3-1
27
Стоянов
3
Волков
30
Надсон
5
Тархнишвили
22
Враньеш
44
Адамович
17
Руамба
21
Дьеду
21
Ерохин
14
Балима
18
Джимми
4-2-3-1
71
Бойко
26
Еременко
34
Хачериди
24
Юссуф
30
Эль Каддури
5
Вукоевич
36
Нинкович
20
Гусев
7
Шевченко
7
Ярмоленко
0
Милевский
21
Дьеду
30
Бранкович
30
Бранкович
21
Дьеду
44
Адамович
19
Самарджич
19
Самарджич
44
Адамович
18
Джимми
9
Гаурачс
9
Гаурачс
18
Джимми
30
Эль Каддури
3
Попов
3
Попов
30
Эль Каддури
36
Нинкович
19
Гармаш
19
Гармаш
36
Нинкович
Остались в запасе
Шериф
Динамо К
20
Бачо Николич
ЦП
16
Артем Хачатуров
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
91
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Андрей Сосницкий
13
Артем Кичак
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
20
Бачо Николич
ЦП
16
Артем Хачатуров
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
91
Сергей Георгиев
ПП
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Андре
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Шериф - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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