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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - ФКСБ
Ливерпуль - ФКСБ: обзор матча 16 сентября 2010
Ливерпуль
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
4 : 1
Завершен
ФКСБ
1'
Д. Коул
56'
Д. Н'Гог (П)
81'
Л. Лейва
90'
Д. Н'Гог
13'
К. Тэнасе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - ФКСБ
Желтая карточка
Э. Бонфим
ГОЛ! 4:1!
Д. Н'Гог
Замена
Н. Экклстон
️️️️
Д. Коул
Замена
Д. Пачеко
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 3:1!
Л. Лейва
Замена
Л. Лейва
️️️️
Р. Бабел
Замена
Р. Сурду
️️️️
М. Рэдуц
Желтая карточка
М. Родригес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Н'Гог
Желтая карточка
П. Капетанос
Замена
Э. Бонфим
️️️️
С. Ангелов
Желтая карточка
О. Абрудан
20'
Замена
Б. Николицэ
️️️️
И. Эмегара
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Тэнасе
ГОЛ! 1:0!
Д. Коул
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
4
Октавиан Абрудан
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
30
Михай Рэдуц
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
20
Станислав Ангелов
АП
10
Богдан Станку
ЦФ
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Илие Думитреску
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Натан Экклстон
ЦФ
ФКСБ
33
Чезар Лунгу
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
25
Бэнел Николицэ
ЛП
32
Юлиан Апостол
ЦП
21
Рикардо Гомес
ЦП
24
Ромео Сурду
АП
4-3-1-2
25
Рейна
15
Кончески
16
Кириакос
22
Аггер
16
Келли
8
Спиринг
14
Мейрелеш
11
Родригес
12
Коул
89
Н'Гог
8
Бабел
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
4
Абрудан
14
Латовлевич
2
Жералду
3
Эмегара
30
Рэдуц
20
Тэнасе
10
Бикфалви
20
Ангелов
30
Капетанос
10
Станку
8
Бабел
6
Лейва
6
Лейва
8
Бабел
11
Родригес
22
Пачеко
22
Пачеко
11
Родригес
12
Коул
23
Экклстон
23
Экклстон
12
Коул
20
Ангелов
29
Бонфим
29
Бонфим
20
Ангелов
3
Эмегара
25
Николицэ
25
Николицэ
3
Эмегара
30
Рэдуц
24
Сурду
24
Сурду
30
Рэдуц
Остались в запасе
Ливерпуль
ФКСБ
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
33
Чезар Лунгу
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
32
Юлиан Апостол
ЦП
21
Рикардо Гомес
ЦП
Главный тренер
Илие Думитреску
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Остались в запасе
33
Чезар Лунгу
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
32
Юлиан Апостол
ЦП
21
Рикардо Гомес
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Илие Думитреску
Статистика матча Ливерпуль - ФКСБ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Энфилд Роуд
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