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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Зенит
Андерлехт - Зенит: обзор матча 16 сентября 2010
Андерлехт
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
66'
Р. Юхас
9'
А. Кержаков
32'
А. Кержаков
44'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Зенит
Замена
И. Крижанац
️️️️
Данни
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
В. Бернардес
ГОЛ! 1:3!
Р. Юхас
Пас отдал
Ж. Лежар
Замена
Ж. Лежар
️️️️
Н. Рнич
ГОЛ! 0:3!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Лазович
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
Травма
Р. Широков
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Лазович
Желтая карточка
А. Лукович
20'
Желтая карточка
Б. Алвеш
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
С. Семак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЛЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛП
8
Ян Полак
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
30
Гийом Жилле
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
37
Сергей Семак
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Андерлехт
28
Мишель Кордье
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
30
Жонатан Лежар
ЦП
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-2
1
Прото
3
Дешахт
26
Бернардес
23
Юхас
15
Рнич
11
Буссуфа
8
Полак
6
Билья
30
Жилле
7
Суарес
9
Лукаку
4-1-4-1
30
Жевнов
37
Семак
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
27
Денисов
10
Данни
15
Широков
18
Зырянов
27
Лазович
11
Кержаков
15
Рнич
30
Лежар
30
Лежар
15
Рнич
10
Данни
4
Крижанац
4
Крижанац
10
Данни
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
11
Кержаков
11
Ионов
11
Ионов
11
Кержаков
Остались в запасе
Андерлехт
Зенит
28
Мишель Кордье
ВР
23
Лукаш Маречек
ОП
26
Ян Лецяск
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
23
Дмитрий Бородин
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
28
Мишель Кордье
ВР
23
Лукаш Маречек
ОП
26
Ян Лецяск
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Андерлехт - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Помощники судьи:
Фолькер Вецель
Маркус Хекер (оба - Германия)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая); "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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