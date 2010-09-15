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ЧФР Клуж - Базель
ЧФР Клуж - Базель: обзор матча 15 сентября 2010
ЧФР Клуж
15.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 1
Завершен
Базель
9'
И. Рада
12'
Л. Траоре
45'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Базель
Желтая карточка
И. Рада
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Л. Траоре
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
В. Штокер
Замена
Ф. Тембо
️️️️
Б. Сафари
Желтая карточка
М. Штреллер
Замена
Э. Коне
️️️️
И. Хора
Замена
Р. Де Дзерби
️️️️
Р. Бастос
ГОЛ! 2:1!
В. Штокер
Желтая карточка
К. Панин
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
12'
ГОЛ! 1:0!
И. Рада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
4
Кристиан Панин
ЛЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
88
Иоан Хора
ЦП
7
Эмиль Дика
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Базель
17
Франко Коcтанцо
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
80
Тони
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
19
Эммануэль Коне
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
10
Роберто Де Дзерби
ЦФ
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
0
Рето Дзанни
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
4-1-4-1
98
Кларо
4
Панин
24
Рада
15
Алкантара
12
Каду
6
Мурешан
16
Бастос
7
Дика
19
Кулио
88
Хора
90
Траоре
4-3-1-2
17
Коcтанцо
22
Инкум
4
Сафари
4
Атан
19
Абрахам
8
Хуггель
37
Япи
14
Штокер
10
Шакири
13
Фрай
9
Штреллер
88
Хора
19
Коне
19
Коне
88
Хора
90
Траоре
32
Сфорцини
32
Сфорцини
90
Траоре
16
Бастос
10
Де Дзерби
10
Де Дзерби
16
Бастос
4
Сафари
7
Тембо
7
Тембо
4
Сафари
14
Штокер
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
14
Штокер
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Базель
80
Тони
ЦЗ
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
Главный тренер
Сорин Кырцу
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
0
Рето Дзанни
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
80
Тони
ЦЗ
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
Остались в запасе
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
0
Рето Дзанни
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
Главный тренер
Сорин Кырцу
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча ЧФР Клуж - Базель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
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Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
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ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
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Базель
- : -
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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08.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
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Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Помощники судьи:
Дамьен Макграт
Кеннет Хеннесси (оба - Шотландия)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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