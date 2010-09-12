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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Эсбьерг - Люнгбю
Эсбьерг - Люнгбю: обзор матча 12 сентября 2010
Эсбьерг
12.09.2010, воскресенье, 18:00
Дания. Супер-Лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Люнгбю
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Статистика матча Эсбьерг - Люнгбю
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0
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Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
- : -
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Блю Вотер Арена
Новости команд
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Эсбьерг
Люнгбю
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
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2022.02.15 15:09
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2022.02.05 13:23
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
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2018.02.17 18:46
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Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
2
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
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2022.01.03 07:17
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