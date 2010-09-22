Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Волга
Динамо - Волга: обзор матча 22 сентября 2010
Динамо
22.09.2010, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Волга
43'
Э. Чеснаускис
60'
И. Семшов
74'
Т. Дуймович
76'
А. Самедов
37'
О. Марцваладзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Волга
Замена
О. Кожанов
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Самедов
Замена
А. Ропотан
️️️️
И. Семшов
Замена
Д. Хохлов
️️️️
А. Воронин
ГОЛ! 4:1!
А. Самедов
Пас отдал
М. Якубко
ГОЛ! 3:1!
Т. Дуймович
ГОЛ! 2:1!
И. Семшов
Замена
С. Турсунов
️️️️
В. Волков
Желтая карточка
С. Рашевский
Желтая карточка
И. Семшов
Замена
А. Хазов
️️️️
Г. Ходжава
ГОЛ! 1:1!
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 0:1!
О. Марцваладзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
18
Сергей Яшин
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
58
Сергей Рашевский
(К)
ЦП
11
Виталий Волков
АП
28
Гоча Ходжава
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
11
Сергей Виноградов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
10
Петар Елич
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
32
Ломич
24
Епуряну
13
Гранат
26
Уилкшир
88
Чеснаускис
20
Семшов
19
Дуймович
19
Самедов
26
Якубко
0
Воронин
4-4-1-1
1
Коченков
25
Буйволов
18
Яшин
88
Наваловский
2
Засеев
28
Ходжава
9
Шуленин
58
Рашевский
6
Полянин
11
Волков
20
Марцваладзе
20
Семшов
19
Ропотан
19
Ропотан
20
Семшов
0
Воронин
25
Хохлов
25
Хохлов
0
Воронин
19
Самедов
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Самедов
11
Волков
17
Турсунов
17
Турсунов
11
Волков
28
Ходжава
16
Хазов
16
Хазов
28
Ходжава
20
Марцваладзе
20
Кожанов
20
Кожанов
20
Марцваладзе
Остались в запасе
Динамо
Волга
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
10
Петар Елич
ЦФ
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Остались в запасе
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
10
Петар Елич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
И.Лапидус (Элиста)
А.Воронцов (Ярославль)
Делегат:
С.Анохин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:10 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Волга
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
3
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
10
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Сeмин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
10 ноября
3
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
10 ноября
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
3
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
10
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Сeмин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
10 ноября
3
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
10 ноября
5
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+