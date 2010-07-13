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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Мордовия - Динамо
Мордовия - Динамо: обзор матча 13 июля 2010
Мордовия
13.07.2010, вторник, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Динамо
72'
К. Панченко
34'
Д. Хохлов
35'
И. Семшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Динамо
Желтая карточка
А. Епуряну
Желтая карточка
И. Шабаев
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
М. Будников
Замена
М. Ковальчик
️️️️
Д. Хохлов
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
М. Жестков
️️️️
П. Дорохин
Желтая карточка
А. Дутов
Желтая карточка
К. Зайцев
Замена
В. Гранат
️️️️
Д. Колодин
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Воронин
ГОЛ! 0:2!
И. Семшов
ГОЛ! 0:1!
Д. Хохлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
31
Федор Дьяченко
ВР
24
Иван Курданин
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Мордовия
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-1-3-2
24
Зайцев
24
Курданин
22
Будников
22
Шабаев
66
Дутов
17
Танделов
40
Кулешов
21
Дорохин
8
Панченко
23
Мухаметшин
3-2-4-1
30
Габулов
24
Епуряну
6
Фернандес
8
Колодин
26
Уилкшир
23
Комбаров
19
Самедов
25
Хохлов
17
Ребко
20
Семшов
0
Воронин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
21
Дорохин
71
Жестков
71
Жестков
21
Дорохин
8
Колодин
13
Гранат
13
Гранат
8
Колодин
25
Хохлов
5
Ковальчик
5
Ковальчик
25
Хохлов
0
Воронин
9
Кокорин
9
Кокорин
0
Воронин
Остались в запасе
Мордовия
Динамо
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Мордовия - Динамо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
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