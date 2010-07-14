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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Томь
Краснодар - Томь: обзор матча 14 июля 2010
Краснодар
14.07.2010, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Томь
8'
И. Пикущак
96'
В. Татарчук
42'
В. Климов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Томь
109'
Желтая карточка
А. Дзюба
Замена
А. Куликов
️️️️
С. Цуканов
105'
100'
Замена
И. Гультяев
️️️️
В. Строев
ГОЛ! 2:1!
В. Татарчук
Замена
И. Кнежевич
️️️️
И. Пикущак
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
В. Янотовский
️️️️
Д. Мичков
ГОЛ! 1:1!
В. Климов
Замена
️️️️
М. Комков
Замена
А. Харитонов
️️️️
Г. Мазнов
ГОЛ! 1:0!
И. Пикущак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Олейник
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Горан Мазнов
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
7
Александр Младенов
ЦП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
4-1-3-2
62
Ботвиньев
15
Калешин
39
Цуканов
24
Мирошниченко
71
Багаев
11
Пазин
50
Татарчук
2
Сурнев
10
Комков
10
Пикущак
27
Олейник
3-2-3-2
35
Парейко
55
Скобляков
37
Йокич
23
Джиоев
26
Строев
59
Иванов
33
Климов
8
Ковальчук
66
Мичков
10
Мазнов
22
Дзюба
10
Пикущак
26
Кнежевич
26
Кнежевич
10
Пикущак
39
Цуканов
91
Куликов
91
Куликов
39
Цуканов
26
Строев
35
Гультяев
35
Гультяев
26
Строев
10
Мазнов
83
Харитонов
83
Харитонов
10
Мазнов
66
Мичков
4
Янотовский
4
Янотовский
66
Мичков
Остались в запасе
Краснодар
Томь
18
Алексей Архипов
ЦП
7
Александр Младенов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
16
Алексей Поляков
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
0
Норберт Немет
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
18
Алексей Архипов
ЦП
7
Александр Младенов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
25
Никита Жданкин
ПЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
0
Норберт Немет
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
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