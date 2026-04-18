Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Бр - Динамо-2: обзор матча 18 апреля 2026

Динамо Бр
18.04.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-2
71' А. Медведев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Динамо-2
Завершен
Желтая карточка
Лев Алим
90' +6
Желтая карточка
Артем Медведев
88'
80'
Замена
️️️️➡️️ Максим Балахонов
Замена
Вадим Кондрашов ️️️️➡️️ Егор Тетерлев
78'
Замена
Никита Маньков ️️️️➡️️ Александр Шленкин
78'
Желтая карточка
Арсений Медведев
73'
ГОЛ! 1:0! Артем Медведев
71'
69'
Замена
Ислам Дашдемиров ️️️️➡️️ Артем Змеев
69'
Замена
Никита Ранченков ️️️️➡️️ Владимир Иванов
68'
Замена
Глеб Мирошниченко ️️️️➡️️ Денис Симонов
Замена
Арсений Медведев ️️️️➡️️ Иван Соловьев
67'
Замена
Лев Алим ️️️️➡️️ Кирилл Волович
52'
Замена
Артем Медведев ️️️️➡️️ Дмитрий Пикатов
52'
46'
Замена
️️️️➡️️ Данила Попков
30'
Желтая карточка
Максим Балахонов
19'
Желтая карточка
Егор Лемкин
Желтая карточка
Дмитрий Пикатов
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
1
Тимур Акмурзин
ВР
6
Николай Алешин
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЛЗ
8
Егор Тетерлев
ЛЗ
23
Иван Маклаков
ПЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ПЗ
17
Кирилл Волович
ЛП
18
Олег Шалаев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Динамо-2
66
Максим Никифоров
ОП
84
Адель Сорокин
ВР
81
Данила Попков
ЛЗ
65
Владимир Иванов
ЛЗ
79
Максим Балахонов
ЛЗ
73
Егор Лемкин
ПЗ
98
Степан Ласкин
ПЗ
5
Александер Лубнин
ПЗ
88
Виктор Окишор
ЛП
8
Артем Змеев
ЦП
42
Денис Симонов
ПП
Главный тренер
Павел Алпатов
Динамо Бр
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
15
Лев Алим
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
12
Артем Медведев
ЦЗ
10
Владислав Дрогунов
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
Динамо-2
18
Данил Авраменко
ЦЗ
53
Владислав Кудрявцев
ЦЗ
10
Арсений Абдулхаликов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
62
Ислам Дашдемиров
ЦЗ
89
Глеб Мирошниченко
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
3-2-3-1
1
Акмурзин
21
Рапаков
6
Алешин
4
Осокин
8
Тетерлев
9
Соловьев
17
Волович
18
Шалаев
20
Пикатов
7
Шленкин
3-3-3
84
Сорокин
98
Ласкин
81
Попков
65
Иванов
5
Лубнин
66
Никифоров
79
Балахонов
42
Симонов
8
Змеев
88
Окишор
8
Тетерлев
14
Кондрашов
14
Кондрашов
8
Тетерлев
9
Соловьев
25
Медведев
25
Медведев
9
Соловьев
17
Волович
15
Алим
15
Алим
17
Волович
20
Пикатов
12
Медведев
12
Медведев
20
Пикатов
7
Шленкин
3
Маньков
3
Маньков
7
Шленкин
8
Змеев
62
Дашдемиров
62
Дашдемиров
8
Змеев
42
Симонов
89
Мирошниченко
89
Мирошниченко
42
Симонов
65
Иванов
20
Ранченков
20
Ранченков
65
Иванов
Остались в запасе
Динамо Бр
Динамо-2
13
Артем Ермаков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
10
Владислав Дрогунов
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
18
Данил Авраменко
ЦЗ
53
Владислав Кудрявцев
ЦЗ
10
Арсений Абдулхаликов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
13
Артем Ермаков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
72
Роман Сурмий
ЦЗ
10
Владислав Дрогунов
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
33
Роман Самсоненко
ЦЗ
Остались в запасе
18
Данил Авраменко
ЦЗ
53
Владислав Кудрявцев
ЦЗ
10
Арсений Абдулхаликов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
43
Павел Гулин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Динамо Бр - Динамо-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Бр
Динамо-2
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
19:50
Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»
13:38
4
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
Вчера, 17:30
2
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
4 июля
2
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
19:50
Канчельскис: «Моя фамилия есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а Роналду – нет»
13:38
4
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
Вчера, 17:30
2
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
4 июля
2
Канчельскис высказался о волевой победе Бразилии над Японией в 1/16 финала ЧМ-2026
30 июня
«Динамо» покинули два молодых игрока
3 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Бр
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+