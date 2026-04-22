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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Панетоликос
Астерас - Панетоликос: обзор матча 22 апреля 2026
Астерас
22.04.2026, среда, 20:00
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Панетоликос
17'
Х. Бартоло
62'
Ф. Македа
13'
F. Rosa
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Панетоликос
Завершен
Замена
Фанис Цандарис
️️️️➡️️
Эдер Гонсалес
90'
+5
90'
+6'
89'
Пенальти не реализован
Farley Rosa
Желтая карточка
Николаос Кальцас
88'
Желтая карточка
Chidera Micheal Okoh
87'
Замена
Chidera Micheal Okoh
️️️️➡️️
Федерико Македа
81'
Замена
Николаос Кальцас
️️️️➡️️
Хулиан Бартоло
81'
80'
Замена
Lampros Smyrlis
️️️️➡️️
Андреас Бухалакис
Желтая карточка
Федерико Македа
72'
Желтая карточка
C. Almyras
65'
64'
Замена
️️️️➡️️
Яннис Сациас
ГОЛ! 2:1!
Федерико Македа
Пас отдал
Хулиан Бартоло
62'
45'
+1'
ГОЛ! 1:1!
Хулиан Бартоло
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
Farley Rosa
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
41
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Панетоликос
2
Gustav Granath
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
41
Андреас Бухалакис
(К)
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
35
Харис Мавриас
ПП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
4
Иссиага Силла
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
2
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
15
Christian Manrique
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
22
Diego Esteban
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
7
Lampros Smyrlis
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Пападопулос
13
Триантафиллопулос
69
Алагбе
17
Алхо
3
Шипчич
10
Гонсалес
64
Делигианнидис
68
7
Бартоло
41
Македа
40
3-4-1-3
2
16
65
35
Мавриас
41
Бухалакис
19
18
Сациас
10
Мэцан
14
9
99
10
Гонсалес
8
Цандарис
8
Цандарис
10
Гонсалес
75
Митрович
75
Митрович
41
Македа
26
26
41
Македа
7
Бартоло
20
Кальцас
20
Кальцас
7
Бартоло
15
15
70
70
25
Баджи
25
Баджи
41
Бухалакис
7
7
41
Бухалакис
Остались в запасе
Астерас
Панетоликос
4
Иссиага Силла
ЛЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
2
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
22
Diego Esteban
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
2
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
22
Diego Esteban
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Астерас - Панетоликос
5
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
1
Количество передач
317
446
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Посещаемость:
1879
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