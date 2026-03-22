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Велес - Волгарь: обзор матча 22 марта 2026

Велес
22.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
38' З. Тарасенко
12' А. Помалюк (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Велес - Волгарь
Завершен
90' +1
Замена
️️️️➡️️ Данил Пелих
Замена
Егор Сысоев ️️️️➡️️ Владислав Галкин
73'
Замена
️️️️➡️️ Захар Тарасенко
73'
68'
Замена
Магомед Насибов ️️️️➡️️ Александр Помалюк
46'
Замена
️️️️➡️️ Данил Полубояринов
46'
Замена
Кирилл Колесниченко ️️️️➡️️ Дмитрий Лесников
ГОЛ! 1:1! Захар Тарасенко
38'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Александр Помалюк
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
22
Юрий Завезен
ЛЗ
18
Владислав Волков
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ПЗ
23
Кирилл Скворцов
ПЗ
54
Кирилл Кистенев
ПЗ
77
Олег Смирнов
ЦП
97
Александр Шубин
ЦФ
90
Владислав Галкин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
20
Данил Полубояринов
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЛЗ
26
Данил Пелих
ЦЗ
67
Кирилл Волков
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ПЗ
58
Илья Зуев
ПЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦП
9
Владислав Адаев
ЦФ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Велес
16
Илья Купцов
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
20
Егор Сысоев
ЦЗ
Волгарь
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
25
Магомед Насибов
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЦЗ
3-2-1-2
1
Мицаев
22
Завезен
18
Волков
5
Колосков
18
Сергеев
54
Кистенев
77
Смирнов
90
Галкин
97
Шубин
3-2-1-2
1
Ямпольский
20
Полубояринов
5
Стрельник
26
Пелих
58
Зуев
23
Петровский
17
Лесников
91
Помалюк
9
Адаев
14
Сапожников
14
Сапожников
90
Галкин
20
Сысоев
20
Сысоев
90
Галкин
91
Помалюк
25
Насибов
25
Насибов
91
Помалюк
17
Лесников
9
Колесниченко
9
Колесниченко
17
Лесников
Остались в запасе
Велес
Волгарь
16
Илья Купцов
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Остались в запасе
16
Илья Купцов
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
Остались в запасе
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Юрий Юхневич
Статистика матча Велес - Волгарь
2
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
12
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
V. Moldovan
Стадион:
Авангард
Новости команд
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1
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1
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