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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Динамо
ЧФР Клуж - Динамо: обзор матча 12 апреля 2026
ЧФР Клуж
12.04.2026, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 4 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
38'
Ш. Синюан
23'
A. Pop
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Динамо
Завершен
90'
Замена
Георгий Миланов
️️️️➡️️
Мамуду Карамоко
90'
+4'
72'
Желтая карточка
Кэтэлин Кыржан
Желтая карточка
Marian Huja
72'
69'
Замена
Valentin Țicu
️️️️➡️️
Раул Опруц
69'
Замена
Дэнни Армстронг
️️️️➡️️
Альберто Соро
68'
Травма
Раул Опруц
Замена
Кристофер Браун
️️️️➡️️
Андрей Кордя
65'
Замена
Адриан Паун-Александру
️️️️➡️️
Дамьян Джокович
64'
Замена
Lorenzo Biliboc
️️️️➡️️
Viktor Kun
64'
57'
Замена
Георге Пушкаш
️️️️➡️️
A. Pop
56'
Замена
Александру Муси
️️️️➡️️
Adrian Mazilu
45'
+2'
ГОЛ! 1:1!
Шерифф Синюан
38'
23'
ГОЛ! 0:1!
A. Pop
Пас отдал
Кэтэлин Кыржан
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
71
Mihai Popa
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
9
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
(К)
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Adrian Mazilu
ЦФ
99
A. Pop
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
27
Maxime Sivis
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
7
Александру Муси
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
23
Ianis Târbă
ЦФ
3-4-2-1
71
6
Синюан
2
45
Камора
86
23
88
Джокович
73
Мухар
17
Кореница
24
Кордя
9
3-2-1-4
73
4
Боатенг
15
3
Опруц
8
Гнаоре
10
Кыржан
29
Соро
27
9
Карамоко
99
19
24
Кордя
47
Браун
47
Браун
24
Кордя
88
Джокович
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
88
Джокович
86
49
49
86
3
Опруц
55
55
3
Опруц
9
Карамоко
17
Миланов
17
Миланов
9
Карамоко
19
7
Муси
7
Муси
19
29
Соро
77
Армстронг
77
Армстронг
29
Соро
99
47
Пушкаш
47
Пушкаш
99
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Динамо
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
7
Мохаммед Камара
ПВ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Девис Эпасси
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
7
Мохаммед Камара
ПВ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Остались в запасе
1
Девис Эпасси
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча ЧФР Клуж - Динамо
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
12
Офсайды
2
1
Количество передач
397
512
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.26
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
5809
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Динамо
0 : 0
16.05.2026
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ЧФР Клуж
0 : 0
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1 : 1
23.05.2026
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0 : 0
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