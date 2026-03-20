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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Рапид
ЧФР Клуж - Рапид: обзор матча 20 марта 2026
ЧФР Клуж
20.03.2026, пятница, 22:45
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
78'
М. Кореница
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Рапид
Завершен
Желтая карточка
Mihai Popa
90'
+4
Желтая карточка
Лука Захович
90'
+1
Замена
Адриан Паун-Александру
️️️️➡️️
Андрей Кордя
90'
+1
Замена
Али Абид
️️️️➡️️
Кристофер Браун
90'
90'
+5'
Замена
Дамьян Джокович
️️️️➡️️
Tidiane Keita
87'
Травма
Tidiane Keita
86'
83'
Замена
Daniel Paraschiv
️️️️➡️️
Cătălin Vulturar
Желтая карточка
Карло Мухар
81'
79'
Замена
Gabriel Gheorghe
️️️️➡️️
Клаудиу Петрила
78'
Замена
Тобиас Кристенсен
️️️️➡️️
Олимпиу Морутан
ГОЛ! 1:0!
Меритон Кореница
78'
62'
Замена
Кадер Кейта
️️️️➡️️
Constantin Grameni
59'
Желтая карточка
Constantin Grameni
46'
Замена
Elvir Koljić
️️️️➡️️
Talisson
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
71
Mihai Popa
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
9
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
33
Talisson
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
29
Алекс Добре
(К)
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
90
Лука Захович
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Рапид
1
Деян Илиев
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
14
Якуб Громада
ОП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
98
Gabriel Gheorghe
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
4-2-2-2
71
6
Синюан
2
45
Камора
47
Браун
23
73
Мухар
17
Кореница
24
Кордя
9
49
3-3-3-1
16
Айоани
6
Крамер
24
19
15
8
33
29
Добре
80
Морутан
10
Петрила
5
47
Браун
3
Абид
3
Абид
47
Браун
23
88
Джокович
88
Джокович
23
24
Кордя
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
24
Кордя
90
Захович
90
Захович
8
18
Кейта
18
Кейта
8
80
Морутан
17
Кристенсен
17
Кристенсен
80
Морутан
15
30
30
15
10
Петрила
98
98
10
Петрила
33
7
7
33
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Рапид
31
Octavian Vâlceanu
ВР
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Деян Илиев
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
31
Octavian Vâlceanu
ВР
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
20
Andrei Sucu
ЦП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча ЧФР Клуж - Рапид
3
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
11
Офсайды
1
0
Количество передач
409
437
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
8103
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1 : 2
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