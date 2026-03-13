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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Арджеш Питешти
Университатя - Арджеш Питешти: обзор матча 13 марта 2026
Университатя
13.03.2026, пятница, 21:30
Румыния. Лига I, 1 тур
0 : 1
Завершен
Арджеш Питешти
26'
А. Беттаиб
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Университатя - Арджеш Питешти
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Cătălin Căbuz
90'
+2
Замена
Robert Moldoveanu
️️️️➡️️
Адель Беттаиб
90'
+5'
87'
Желтая карточка
Mario Tudose
Желтая карточка
Lyes Houri
87'
83'
Желтая карточка
Kevin Luckassen
Замена
Lyes Houri
️️️️➡️️
Стефан Байарам
82'
82'
Замена
Yanis Pirvu
️️️️➡️️
Ionut Laurentiu Radescu
81'
Замена
Kevin Luckassen
️️️️➡️️
Ricardo Matos
69'
Замена
Costinel Tofan
️️️️➡️️
Dorinel Oancea
68'
Желтая карточка
Адель Беттаиб
Замена
Самуэль Телеш
️️️️➡️️
Адриан Рус
64'
Замена
Monday Etim
️️️️➡️️
Александру Крету
64'
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Ассад Аль-Амлави
46'
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
David Barbu
46'
Желтая карточка
Адриан Рус
45'
45'
+1'
26'
ГОЛ! 0:1!
Адель Беттаиб
Пас отдал
Вадим Раца
7'
Желтая карточка
Dorinel Oancea
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
27
David Barbu
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Арджеш Питешти
34
Cătălin Căbuz
ВР
6
Mario Tudose
(К)
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Rober Sierra
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Университатя
1
Silviu Lung Jr.
ВР
77
Павел Исенко
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
38
Denis Muntean
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
12
Monday Etim
ЦФ
7
S. Nsimba
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
Арджеш Питешти
33
Luca Crăciun
ВР
2
Costinel Tofan
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
99
Robert Moldoveanu
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
13
Iulian Moldovan
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
3-2-3-1-1
21
3
Романчук
28
Рус
6
Скрециу
11
Банку
17
Мора
27
20
Чикелдэу
4
Крету
10
Байарам
9
Аль-Амлави
3-2-2-3
34
15
26
23
22
Раца
6
27
17
3
21
Беттаиб
16
28
Рус
23
Телеш
23
Телеш
28
Рус
27
29
29
27
4
Крету
12
12
4
Крету
9
Аль-Амлави
7
7
9
Аль-Амлави
10
Байарам
14
14
10
Байарам
26
2
2
26
17
42
42
17
16
11
11
16
21
Беттаиб
99
99
21
Беттаиб
Остались в запасе
Университатя
Арджеш Питешти
1
Silviu Lung Jr.
ВР
77
Павел Исенко
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
38
Denis Muntean
ЦП
19
Василе Могос
ПП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
33
Luca Crăciun
ВР
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
1
Cătălin Straton
ЦФ
13
Iulian Moldovan
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
77
Павел Исенко
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
38
Denis Muntean
ЦП
19
Василе Могос
ПП
Остались в запасе
33
Luca Crăciun
ВР
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
1
Cătălin Straton
ЦФ
13
Iulian Moldovan
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Богдан Андоне
Статистика матча Университатя - Арджеш Питешти
2
5
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
8
Нарушения
7
17
Офсайды
3
3
Количество передач
542
212
Сейвы
0
3
Точность передач %
80
55
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Посещаемость:
14611
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