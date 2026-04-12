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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Мидтьюлланд
Брондбю - Мидтьюлланд: обзор матча 12 апреля 2026
Брондбю
12.04.2026, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
90+7'
Н. Валлис (П)
65'
Франкулину (П)
81'
Б. Слиш (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Мидтьюлланд
Завершен
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Николай Валлис
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Кевин Мбабу
90'
+10'
Замена
Мадс Фрекьяер-Йенсен
️️️️➡️️
Оливер Вилладсен
87'
84'
Замена
Кевин Мбабу
️️️️➡️️
Арал Симсир
Замена
Sho Fukuda
️️️️➡️️
Матс Келерт
82'
81'
Вторая желтая
Усман Диао
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Бартош Слиш
79'
Замена
Денил Кастильо
️️️️➡️️
Вальдемар Андреасен
79'
Замена
Паулиньо
️️️️➡️️
Дарио Осорио
78'
Травма
Дарио Осорио
75'
Желтая карточка
Pedro Bravo
Желтая карточка
Бартош Слиш
70'
70'
Желтая карточка
Усман Диао
Замена
Бенжамин Тахирович
️️️️➡️️
Даниэль Васс
67'
Замена
Эммануэль Деннис
️️️️➡️️
O. Sow
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Франкулину
55'
Замена
Франкулину
️️️️➡️️
Микель Гогорза
45'
+2'
Желтая карточка
Оливер Вилладсен
35'
Желтая карточка
Марко Дивкович
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
14
Бен Годфри
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
7
Николай Валлис
АП
27
Матс Келерт
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
22
O. Sow
ЦФ
38
Jacob Ambaek
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Дарио Осорио
ПВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Брондбю
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
37
Raphael Canut
ЦЗ
8
Бенжамин Тахирович
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
23
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Bilal Krubally
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
13
Адам Габриэль
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
38
Julius Emefile
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
3-2-2-3
1
Пенц
14
Годфри
4
Бинкс
2
Вилладсен
10
Васс
99
Слиш
27
Келерт
7
Валлис
38
22
24
Дивкович
3-2-1-3-1
16
Олафссон
22
Серенсен
25
Эрлич
3
Ли
4
Диао
55
Бак Йенсен
19
11
Осорио
20
Андреасен
58
Симсир
41
Гогорза
10
Васс
8
Тахирович
8
Тахирович
10
Васс
27
Келерт
19
19
27
Келерт
2
Вилладсен
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
2
Вилладсен
22
17
Деннис
17
Деннис
22
11
Осорио
29
Паулиньо
29
Паулиньо
11
Осорио
58
Симсир
43
Мбабу
43
Мбабу
58
Симсир
20
Андреасен
21
Кастильо
21
Кастильо
20
Андреасен
41
Гогорза
7
Франкулину
7
Франкулину
41
Гогорза
Остались в запасе
Брондбю
Мидтьюлланд
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
37
Raphael Canut
ЦЗ
42
Mathias Jensen
ЦП
23
Майкель Лахдо
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Bilal Krubally
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
37
Raphael Canut
ЦЗ
42
Mathias Jensen
ЦП
23
Майкель Лахдо
ЛВ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
35
Bilal Krubally
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Томас Томасберг
Брондбю
Точно не сыграют
Фредерик Алвес
ЦЗ
Филип Бундгор
ЛВ
Расмус Лауритсен
ЦЗ
Мидтьюлланд
Точно не сыграют
Филип Биллинг
ЦП
Эдвард Чилуфья
ПВ
Ге-Сон Чо
ЦФ
A. Djabi
Жуниор Брумадо
ЦФ
Микаэль Уре
ЦФ
Статистика матча Брондбю - Мидтьюлланд
3
1
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
20
15
Офсайды
2
1
Количество передач
363
307
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.76
xGP (предотвращенные голы)
0.99
0.99
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Посещаемость:
22340
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Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
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Брондбю
1 : 3
21.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
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Брондбю
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01.05.2026
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3 : 0
26.04.2026
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2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
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Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
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