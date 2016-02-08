Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами

Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»

Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил

С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал разгромную победу и вышел в лидеры чемпионата Китая