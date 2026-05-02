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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Шэньчжэнь Пенг Сити
Чжэцзян Профешионал - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 02 мая 2026
Чжэцзян Профешионал
02.05.2026, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Шэньчжэнь Пенг Сити
45+5'
М. Толич (П)
79'
W. Yudong
43'
D. Owusu-Sekyere
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чжэцзян Профешионал - Шэньчжэнь Пенг Сити
Завершен
Желтая карточка
Tong Lei
90'
+8
90'
+8'
81'
Замена
Xia Dalong
️️️️➡️️
Yang Yiming
81'
Замена
Tim Chow
️️️️➡️️
Эден Карцев
Желтая карточка
Hao Fang
80'
Замена
Wang Chang
️️️️➡️️
Liu Haofan
80'
ГОЛ! 2:1!
Wang Yudong
79'
Травма
Liu Haofan
79'
68'
Замена
Xiaobing Zhang
️️️️➡️️
Junsheng Yao
Замена
Hao Fang
️️️️➡️️
Wei Wu
67'
62'
Замена
Li Ning
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Di Gao
61'
Травма
Di Gao
60'
Желтая карточка
Zhang Aihui
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Марко Толич
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
Zhijian Xuan
45'
+2'
43'
ГОЛ! 0:1!
D. Owusu-Sekyere
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
(К)
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
10
Марко Толич
АП
11
Wang Yudong
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
(К)
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Вай-Цун Дай
ОП
6
Junsheng Yao
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Чжэцзян Профешионал
32
Huo Shenping
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
34
Wang Pengbo
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
41
Yuxuan Jiang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
8
Tim Chow
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
17
Li Ning
ЦП
29
Xia Dalong
ЦФ
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
4-1-2-1-2
1
16
38
5
26
4
Пак
29
14
10
Толич
9
11
3-4-1-2
13
5
20
4
23
36
Карцев
10
Дай
32
Бенкович
6
7
Уэсли
31
5
3
3
5
14
18
18
14
9
7
7
9
36
Карцев
8
8
36
Карцев
6
12
12
6
10
Дай
17
17
10
Дай
23
29
29
23
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Шэньчжэнь Пенг Сити
32
Huo Shenping
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
41
Yuxuan Jiang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
1
J. Ji
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Остались в запасе
32
Huo Shenping
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
41
Yuxuan Jiang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
Остались в запасе
1
J. Ji
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Хесус Тато
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Шэньчжэнь Пенг Сити
3
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
13
12
Офсайды
5
1
Количество передач
337
276
Сейвы
5
6
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Информация о матче
Главный судья:
Kun Ai, China
Стадион:
Huzhou Olympic Sports Centre, Hangzhou
Посещаемость:
24508
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