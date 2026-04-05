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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Ухань Три Таунс
Шэньчжэнь Пенг Сити - Ухань Три Таунс: обзор матча 05 апреля 2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
05.04.2026, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 4 тур
5 : 2
Завершен
Ухань Три Таунс
14'
Уэсли
38'
Ф. Бенкович
44'
Уэсли
67'
Ф. Бенкович
90+8'
Э. Карцев
71'
K. Bevis
90+2'
Й. Кадис (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Ухань Три Таунс
Завершен
ГОЛ! 5:2!
Эден Карцев
90'
+8
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Йхондер Кадис
90'
+6'
Замена
Yifan Tian
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
88'
85'
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Густаво Сауэр
79'
Желтая карточка
Густаво Сауэр
Желтая карточка
Филип Бенкович
77'
75'
Вторая желтая
Адриано
75'
Замена
Shenyuan Li
️️️️➡️️
Zhechao Chen
75'
Замена
Lixun Jiang
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
Замена
Yu Rui
️️️️➡️️
Zhipeng Jiang
74'
Замена
Zhijian Xuan
️️️️➡️️
Nan Song
74'
Желтая карточка
Zhipeng Jiang
72'
72'
Желтая карточка
Kilian Bevis
71'
ГОЛ! 4:1!
Kilian Bevis
Пас отдал
Йхондер Кадис
ГОЛ! 4:0!
Филип Бенкович
Пас отдал
Zhipeng Jiang
67'
Замена
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
65'
Замена
Tim Chow
️️️️➡️️
Junsheng Yao
65'
64'
Замена
Jinxian Wang
️️️️➡️️
Yiming Liu
46'
Замена
Kaimu Zheng
️️️️➡️️
Zheng Haoqian
45'
+4'
ГОЛ! 3:0!
Уэсли
Пас отдал
Nan Song
44'
ГОЛ! 2:0!
Филип Бенкович
Пас отдал
Вай-Цун Дай
38'
32'
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
Эден Карцев
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
4
Zhipeng Jiang
(К)
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
21
Nan Song
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
36
Эден Карцев
ОП
6
Junsheng Yao
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
19
Yiming Liu
(К)
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
20
Адриано
ОП
21
Jizheng Xiong
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Zheng Haoqian
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
46
Shen Huanming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
15
Yu Rui
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
8
Tim Chow
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
24
Lixun Jiang
ЦП
6
Wei Long
ЦП
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
3-4-1-2
1
32
Бенкович
23
21
5
10
Дай
36
Карцев
4
6
31
7
Уэсли
4-1-2-1-2
22
19
2
15
23
20
Адриано
21
10
7
Сауэр
29
Кадис
9
31
2
2
31
21
20
20
21
4
15
15
4
6
8
8
6
9
13
13
9
15
5
5
15
19
8
8
19
21
24
24
21
7
Сауэр
6
6
7
Сауэр
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Ухань Три Таунс
13
Peng Peng
ВР
46
Shen Huanming
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
Остались в запасе
13
Peng Peng
ВР
46
Shen Huanming
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Бенхамин Мора
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Ухань Три Таунс
2
1
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
16
Офсайды
2
0
Количество передач
324
366
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
Yinhao Shen, China
Стадион:
Longquanyi Stadium, Chengdu
Посещаемость:
22563
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3
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