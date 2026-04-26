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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Ляонин Тиерен
Шэньчжэнь Пенг Сити - Ляонин Тиерен: обзор матча 26 апреля 2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
26.04.2026, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ляонин Тиерен
6'
Уэсли
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Ляонин Тиерен
Завершен
Желтая карточка
Уэсли
90'
+8
Желтая карточка
Peng Peng
90'
+5
Замена
Shen Huanming
️️️️➡️️
Zhipeng Jiang
90'
+4
90'
+8'
Травма
Zhipeng Jiang
89'
Замена
Tim Chow
️️️️➡️️
Junsheng Yao
82'
Замена
Li Ning
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
82'
82'
Замена
De'ao Tian
️️️️➡️️
Куни
Замена
Xiaobing Zhang
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
72'
71'
Желтая карточка
Павле Вагич
66'
Замена
Dinghao Yan
️️️️➡️️
Guy Carel Mbenza Kamboleke
66'
Замена
Yuda Tian
️️️️➡️️
Ange Kouamé
46'
Замена
Chen Binbin
️️️️➡️️
Жеффиньо
45'
+3'
29'
Желтая карточка
Ange Kouamé
17'
Желтая карточка
Dong Xu
Желтая карточка
D. Owusu-Sekyere
8'
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
Zhijian Xuan
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
(К)
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Вай-Цун Дай
ОП
6
Junsheng Yao
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
5
Dilmurat Mawlanyaz
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
15
Фелипе
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
7
Ange Kouamé
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
46
Shen Huanming
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
8
Tim Chow
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
14
Li Long
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
11
Chen Binbin
ЦФ
3-4-1-2
13
20
32
Бенкович
5
4
36
Карцев
10
Дай
23
6
7
Уэсли
31
3-2-1-2-2
21
26
28
5
6
Вагич
15
Фелипе
18
10
Куни
47
Жеффиньо
7
9
4
46
46
4
31
17
17
31
6
8
8
6
10
Дай
12
12
10
Дай
10
Куни
36
36
10
Куни
9
8
8
9
7
17
17
7
47
Жеффиньо
11
11
47
Жеффиньо
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Ляонин Тиерен
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
56
Wang Yuheng
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
14
Li Long
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
Главный тренер
Джинью Ли
Остались в запасе
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
56
Wang Yuheng
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
14
Li Long
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Остались в запасе
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Джинью Ли
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Ляонин Тиерен
3
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
308
518
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.42
Информация о матче
Главный судья:
Tao Wan, China
Стадион:
Baoan Stadium, Shenzhen
Посещаемость:
15621
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3
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