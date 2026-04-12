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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Юньнань Юкунь
Шэньчжэнь Пенг Сити - Юньнань Юкунь: обзор матча 12 апреля 2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
12.04.2026, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 5 тур
3 : 4
Завершен
Юньнань Юкунь
38'
Э. Карцев
45+2'
Э. Карцев
90+8'
Уэсли (П)
20'
С. Сю
26'
К. Винисиус
34'
O. Taty Maritu
76'
O. Taty Maritu
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Юньнань Юкунь
Завершен
Желтая карточка
Филип Бенкович
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Уэсли
90'
+8
90'
+1
Замена
Zichang Huang
️️️️➡️️
Miao Tang
90'
+1
Замена
Ke Shi
️️️️➡️️
A. Ionita II
90'
+7'
Замена
Xiaobing Zhang
️️️️➡️️
Эден Карцев
81'
Замена
Yao Junyi
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
81'
81'
Замена
Zhang Xiangshuo
️️️️➡️️
Zihao Yang
80'
Травма
Zihao Yang
76'
ГОЛ! 2:4!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
Клебер
Замена
Yifan Tian
️️️️➡️️
Nan Song
73'
Замена
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
73'
72'
Желтая карточка
Oscar Taty Maritu
68'
Желтая карточка
Клебер
64'
Желтая карточка
Zihao Yang
Замена
Tim Chow
️️️️➡️️
Junsheng Yao
63'
Травма
Junsheng Yao
62'
58'
Замена
Zhang Yufeng
️️️️➡️️
Chugui Ye
57'
Травма
Chugui Ye
Желтая карточка
Junsheng Yao
45'
+7
ГОЛ! 2:3!
Эден Карцев
Пас отдал
Уэсли
45'
+2
45'
+7'
ГОЛ! 1:3!
Эден Карцев
Пас отдал
Уэсли
38'
34'
ГОЛ! 0:3!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
A. Ionita II
Желтая карточка
Yang Yiming
33'
26'
ГОЛ! 0:2!
Кайо Винисиус
Пас отдал
A. Ionita II
20'
ГОЛ! 0:1!
Синь Сю
Пас отдал
Chugui Ye
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
(К)
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
36
Эден Карцев
ОП
21
Nan Song
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
8
Синь Сю
ЦП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
20
Miao Tang
ЦП
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
15
Yu Rui
ЦЗ
8
Tim Chow
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Юньнань Юкунь
23
Zhifeng Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
17
Sun Xuelong
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
4-2-2-2
1
23
5
32
Бенкович
4
10
Дай
36
Карцев
21
6
7
Уэсли
31
3-1-4-2
1
26
33
Буркэ
21
34
Винисиус
10
7
20
8
Сю
9
Клебер
11
21
2
2
21
31
54
54
31
6
8
8
6
36
Карцев
12
12
36
Карцев
10
5
5
10
21
16
16
21
7
15
15
7
20
19
19
20
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Юньнань Юкунь
13
Peng Peng
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
15
Yu Rui
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
23
Zhifeng Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
17
Sun Xuelong
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
13
Peng Peng
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
15
Yu Rui
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Остались в запасе
23
Zhifeng Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
17
Sun Xuelong
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Юньнань Юкунь
3
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
0
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
450
298
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.07
Информация о матче
Главный судья:
Xing Xiong, China
Стадион:
Baoan Stadium, Shenzhen
Посещаемость:
16354
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