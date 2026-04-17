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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чунцин Тунлянлун - Шэньчжэнь Пенг Сити
Чунцин Тунлянлун - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 17 апреля 2026
Чунцин Тунлянлун
17.04.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Шэньчжэнь Пенг Сити
47'
C. Chunxin
79'
X. Yuwang
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чунцин Тунлянлун - Шэньчжэнь Пенг Сити
Завершен
Замена
Ruijie Yue
️️️️➡️️
Qilong Ruan
90'
+3
Замена
Xuheng Huang
️️️️➡️️
Xiang Yuwang
90'
+3
Замена
Liu Jiale
️️️️➡️️
Zhang Zhixiong
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Li Ning
90'
+1
Замена
Yu Rui
️️️️➡️️
Yang Yiming
90'
+1
Замена
Li Ning
️️️️➡️️
Уэсли
90'
+6'
Замена
Wei Suowei
️️️️➡️️
George Cîmpanu
89'
ГОЛ! 2:0!
Xiang Yuwang
79'
78'
Желтая карточка
Tim Chow
77'
Замена
Junsheng Yao
️️️️➡️️
Nan Song
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
Chen Chunxin
69'
61'
Замена
Zhipeng Jiang
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
ГОЛ! 1:0!
Chen Chunxin
47'
45'
+4'
42'
Красная карточка
Филип Бенкович
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
38
Qilong Ruan
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Chen Chunxin
ЦП
16
Zhang Zhixiong
ЦП
7
Xiang Yuwang
(К)
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
21
Nan Song
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Вай-Цун Дай
ОП
8
Tim Chow
ЦП
7
Уэсли
(К)
ЦФ
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
24
Mingshi Liu
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
28
Haowen Wang
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
15
Yu Rui
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
17
Li Ning
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
4-1-2-3
1
38
3
26
32
Нгаду-Нгаджуй
10
Амаду
15
16
9
33
7
3-4-1-2
13
32
Бенкович
5
20
21
36
Карцев
10
Дай
23
8
34
7
Уэсли
38
4
4
38
7
5
5
7
9
37
37
9
16
21
21
16
15
17
17
15
10
Дай
4
4
10
Дай
23
15
15
23
7
Уэсли
17
17
7
Уэсли
21
6
6
21
31
31
Остались в запасе
Чунцин Тунлянлун
Шэньчжэнь Пенг Сити
31
Zitong Wu
ВР
24
Mingshi Liu
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
28
Haowen Wang
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
24
Mingshi Liu
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
28
Haowen Wang
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Остались в запасе
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
Главный тренер
Цзянье Лю
Главный тренер
Хесус Тато
Статистика матча Чунцин Тунлянлун - Шэньчжэнь Пенг Сити
1
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
6
8
Офсайды
0
1
Количество передач
612
293
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.26
Информация о матче
Главный судья:
Yige Dai, China
Стадион:
Tongliang Long Stadium, Chongqing
Посещаемость:
18033
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4
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9 мая, 16:57
5
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31 октября 2025, 16:55
3
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27 октября 2024, 16:56
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая, 17:30
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
31 октября 2025, 16:55
3
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
14 июня 2025, 17:04
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0 : 0
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