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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Хэнань
Циндао Хайню - Хэнань: обзор матча 04 апреля 2026
Циндао Хайню
04.04.2026, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Хэнань
60'
Y. Yeboah
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Хайню - Хэнань
Завершен
Замена
Li Suda
️️️️➡️️
Long Song
90'
+5
Замена
Jin Yonghao
️️️️➡️️
Ахмед Эль-Мессауди
90'
+3
90'
+10'
86'
Желтая карточка
Abraham Halik
84'
Замена
Abraham Halik
️️️️➡️️
Yeljan Shinar
84'
Замена
Yilin Yang
️️️️➡️️
Yihao Zhong
83'
Желтая карточка
Yihao Zhong
Замена
Liu Junshuai
️️️️➡️️
Lin Chuangyi
74'
Замена
Song Wenjie
️️️️➡️️
Carlos Strandberg
74'
Замена
Sun Zheng'ao
️️️️➡️️
Senwen Luo
74'
Желтая карточка
Senwen Luo
72'
67'
Замена
Abdurasul Abudulam
️️️️➡️️
Chao He
67'
Замена
️️️️➡️️
Хорди Мбула
ГОЛ! 1:0!
Yaw Yeboah
Пас отдал
Малком Эджума
60'
52'
Замена
Хаофенг Сю
️️️️➡️️
Huang Ruifeng
51'
Травма
Huang Ruifeng
45'
+1'
26'
Желтая карточка
Huang Ruifeng
16'
Желтая карточка
Chao He
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
37
Zixian Wei
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
(К)
ОП
6
Малком Эджума
ОП
7
Yaw Yeboah
ЦП
31
Senwen Luo
ЦП
8
Lin Chuangyi
ЦП
10
Carlos Strandberg
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
23
Lucas Maia
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
21
Chao He
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
2
Wei Zhang
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
34
Jin Yonghao
ЦП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
27
Zhaolei Kuang
ЦФ
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
4-2-3-1
28
37
26
Анджелкович
23
4
11
Эль-Мессауди
6
Эджума
7
31
8
10
3-1-4-1-1
18
23
2
Майдана
4
6
Ван
7
21
22
10
Назарио
14
Мбула
9
31
14
14
31
8
3
3
8
23
29
29
23
11
Эль-Мессауди
34
34
11
Эль-Мессауди
10
19
19
10
22
19
Сю
19
Сю
22
7
25
25
7
4
15
15
4
21
13
13
21
Остались в запасе
Циндао Хайню
Хэнань
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
2
Wei Zhang
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
27
Zhaolei Kuang
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
2
Wei Zhang
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
27
Zhaolei Kuang
ЦФ
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Циндао Хайню - Хэнань
1
4
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
334
432
Сейвы
5
2
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
1
11
Информация о матче
Главный судья:
Kai He, China
Стадион:
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao
Посещаемость:
23936
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