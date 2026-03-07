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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Юньнань Юкунь - Циндао Хайню
Юньнань Юкунь - Циндао Хайню: обзор матча 07 марта 2026
Юньнань Юкунь
07.03.2026, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Циндао Хайню
12'
Клебер
16'
T. Yi
58'
Y. Yeboah
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юньнань Юкунь - Циндао Хайню
Завершен
90'
+6'
87'
Замена
Zhaolei Kuang
️️️️➡️️
Jin Yonghao
Желтая карточка
Hanwen Deng
86'
Замена
Zichang Huang
️️️️➡️️
Клебер
83'
80'
Замена
Cheuk Pan Ngan
️️️️➡️️
Yaw Yeboah
Желтая карточка
Zihao Yang
71'
Замена
Chenliang Zhang
️️️️➡️️
Zihao Yang
71'
65'
Замена
Senwen Luo
️️️️➡️️
Малком Эджума
Замена
Кайо Винисиус
️️️️➡️️
Chugui Ye
65'
58'
ГОЛ! 2:1!
Yaw Yeboah
Пас отдал
Ахмед Эль-Мессауди
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Teng Yi
Пас отдал
A. Ionita II
16'
ГОЛ! 1:0!
Клебер
Пас отдал
Zihao Yang
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
25
Hanwen Deng
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
8
Синь Сю
ЦП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
30
John Hou Sæter
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
ВР
37
Zixian Wei
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
(К)
ОП
8
Lin Chuangyi
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Главный тренер
Ясен Петров
Юньнань Юкунь
14
Xinghao Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
4
Songyi Li
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
20
Miao Tang
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
23
Long Song
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
31
Senwen Luo
ЦП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
17
Wang Qiao
ЦП
27
Zhaolei Kuang
ЦФ
22
Yang Cong
ЦФ
4-3-3
1
25
33
Буркэ
21
18
8
Сю
10
7
9
Клебер
11
30
4-2-3-1
28
26
Анджелкович
29
4
37
6
Эджума
11
Эль-Мессауди
8
34
7
10
Страндберг
21
26
26
21
7
34
Винисиус
34
Винисиус
7
Саэтер
20
20
Саэтер
9
Клебер
19
19
9
Клебер
6
Эджума
31
31
6
Эджума
7
24
24
7
34
27
27
34
Остались в запасе
Юньнань Юкунь
Циндао Хайню
14
Xinghao Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
4
Songyi Li
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
23
Long Song
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
14
Xinghao Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
4
Songyi Li
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
23
Long Song
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Юньнань Юкунь - Циндао Хайню
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
3
Количество передач
360
367
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.42
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Yuxi Plateau Sports Center, Yuxi
Посещаемость:
22163
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