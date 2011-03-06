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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 марта 2011
Ливерпуль
06.03.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
34'
Д. Кейт
39'
Д. Кейт
65'
Д. Кейт
90+2'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
+2
ГОЛ! 3:1!
Чичарито
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
Д. Коул
️️️️
Л. Суарес
Замена
Д. Флетчер
️️️️
П. Скоулз
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 3:0!
Д. Кейт
+6
Замена
Чичарито
️️️️
Нани
Желтая карточка
М. Шкртел
+5
+5
Желтая карточка
Рафаэл
+3
Травма
Нани
+2
Желтая карточка
Э. ван дер Сар
Желтая карточка
Д. Каррагер
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Кейт
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
С. Кириакос
️️️️
Ф. Аурелио
Травма
Ф. Аурелио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
12
Джо Коул
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
6
Аурелио
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
8
Джеррард
6
Лейва
11
Родригес
14
Мейрелеш
7
Кейт
9
Суарес
4-3-1-2
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
30
Браун
6
Смоллинг
27
Эвра
11
Гиггз
22
Скоулз
16
Кэррик
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
6
Аурелио
16
Кириакос
16
Кириакос
6
Аурелио
9
Суарес
12
Коул
12
Коул
9
Суарес
14
Мейрелеш
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Мейрелеш
22
Скоулз
24
Флетчер
24
Флетчер
22
Скоулз
17
Нани
14
Чичарито
14
Чичарито
17
Нани
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
25
Петер Гулачи
ВР
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая) "Россия 2" 19:50 (в записи)
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