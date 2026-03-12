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Лига Европы 2025/2026
Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
Ноттингем Форест - Мидтьюлланд: обзор матча 12 марта 2026
Ноттингем Форест
12.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
80'
Г. Чо
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
Завершен
90'
+5'
Замена
Дилан Баква
️️️️➡️️
Ола Эйна
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
Ге-Сон Чо
Пас отдал
Усман Диао
Замена
Лоренцо Лукка
️️️️➡️️
Игор Жезус
69'
Замена
Ибраим Сангаре
️️️️➡️️
Николас Домингес
69'
59'
Замена
Хан-Бом Ли
️️️️➡️️
Кевин Мбабу
59'
Травма
Кевин Мбабу
57'
Замена
Ге-Сон Чо
️️️️➡️️
Жуниор Брумадо
57'
Замена
Микаэль Уре
️️️️➡️️
Арал Симсир
Замена
Неко Уильямс
️️️️➡️️
Морато
46'
46'
Замена
Вальдемар Андреасен
️️️️➡️️
Денил Кастильо
45'
+2'
Желтая карточка
Морато
(грубость)
33'
Замена
Никола Миленкович
️️️️➡️️
Жаир Кунья
9'
Травма
Жаир Кунья
8'
Показать весь матч
Live: Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:1.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 0:1.
90+4'
Правила нарушил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
90+4'
Ге-Сон Чо (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Момент не реализован! Лоренцо Лукка (Ноттингем Форест). Длинный пас отдал Неко Уильямс.
90+1'
Пауза в матче. Проблемы у команды Ноттингем Форест.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Ге-Сон Чо (FC Midtjylland) сыграл рукой.
86'
Каллум Хадсон-Одои (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Момент не реализован! Ибраим Сангаре (Ноттингем Форест).
84'
Лоренцо Лукка (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
84'
Правила нарушил Мартин Эрлич (FC Midtjylland).
83'
Момент не реализован! Мурильо (Ноттингем Форест). Навешивал Омари Хатчинсон с углового.
83'
Удар заблокирован. Бил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест). Ассистент - Дилан Баква.
82'
Замена у команды Ноттингем Форест. Ола Эйна ушел, Дилан Баква вышел.
80'
Гол! 0:1! Забил Ге-Сон Чо (FC Midtjylland). Ассистент - Усман Диао (длинная передача).
79'
Филип Биллинг (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Усман Диао отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
74'
Ибраим Сангаре (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Правила нарушил Mikael Uhre (FC Midtjylland).
73'
Удар заблокирован. Бил Mikael Uhre (FC Midtjylland). Ассистент - Вальдемар Андреасен.
72'
Ола Эйна (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Ге-Сон Чо (FC Midtjylland).
71'
Никола Миленкович отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст FC Midtjylland.
69'
Замена у команды Ноттингем Форест. Игор Жезус ушел, Лоренцо Лукка вышел.
69'
Замена у команды Ноттингем Форест. Николас Домингес ушел, Ибраим Сангаре вышел.
68'
Пауза в матче. Травму получил Усман Диао (FC Midtjylland).
68'
Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Неко Уильямс.
67'
Игор Жезус (Ноттингем Форест) пробил головой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland).
67'
Удар заблокирован. Бил Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест). Ассистент - Эллиот Андерсон.
65'
Правила нарушил Филип Биллинг (FC Midtjylland).
65'
Удар заблокирован. Бил Victor Bak Jensen (FC Midtjylland). Ассистент - Pedro Bravo .
60'
Замена у команды FC Midtjylland. Кевин Мбабу ушел, Lee Han-beom вышел.
59'
Пауза в матче. Травму получил Кевин Мбабу (FC Midtjylland).
58'
Удар заблокирован. Бил Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест). Ассистент - Морган Гиббс-Уайт.
57'
Замена у команды FC Midtjylland. Арал Симсир ушел, Mikael Uhre вышел.
57'
Замена у команды FC Midtjylland. Жуниор Брумадо ушел, Ге-Сон Чо вышел.
52'
Вальдемар Андреасен (FC Midtjylland) пробил (правой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Усман Диао.
52'
Матс Селс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст FC Midtjylland.
51'
Вальдемар Андреасен (FC Midtjylland) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Матс Селс (Ноттингем Форест).
49'
Момент не реализован! Каллум Хадсон-Одои (Ноттингем Форест). Пас отдал Николас Домингес.
48'
Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест) в офсайде.
47'
Момент не реализован! Николас Домингес (Ноттингем Форест). Пас отдал Каллум Хадсон-Одои.
46'
Удар заблокирован. Бил Игор Жезус (Ноттингем Форест). Ассистент - Морган Гиббс-Уайт.
46'
Удар заблокирован. Бил Ола Эйна (Ноттингем Форест). Ассистент - Омари Хатчинсон.
45'
Замена у команды Ноттингем Форест. Морато ушел, Неко Уильямс вышел.
45'
Замена у команды FC Midtjylland. Денил Кастильо ушел, Вальдемар Андреасен вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Удар заблокирован. Бил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест). Ассистент - Омари Хатчинсон.
44'
Николас Домингес (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Жуниор Брумадо (FC Midtjylland).
42'
Кевин Мбабу (FC Midtjylland) заработал штрафной на правом фланге.
42'
Правила нарушил Каллум Хадсон-Одои (Ноттингем Форест).
41'
Момент не реализован! Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест). Пас отдал Игор Жезус.
41'
Удар заблокирован. Бил Игор Жезус (Ноттингем Форест). Длинный пас делал Омари Хатчинсон.
40'
Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Морган Гиббс-Уайт.
39'
Правила нарушил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест).
39'
Денил Кастильо (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Mads Bech отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
38'
Удар заблокирован. Бил Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест). Ассистент - Мурильо.
36'
Момент не реализован! Игор Жезус (Ноттингем Форест).
36'
Ола Эйна (Ноттингем Форест) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Морган Гиббс-Уайт.
36'
Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) сыграл рукой.
33'
Морато (Ноттингем Форест) получил желтую карточку за фол.
33'
Правила нарушил Морато (Ноттингем Форест).
33'
Денил Кастильо (FC Midtjylland) заработал штрафной на правом фланге.
32'
Момент не реализован! Игор Жезус (Ноттингем Форест). Пас отдал Николас Домингес.
30'
Мартин Эрлич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
29'
Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
29'
Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
27'
Жуниор Брумадо (FC Midtjylland) в офсайде.
25'
Пауза в матче. Травму получил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест).
22'
Жуниор Брумадо (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Правила нарушил Мурильо (Ноттингем Форест).
20'
Элиас Рафн Олафссон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
20'
Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Ола Эйна.
19'
Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) в офсайде.
16'
Игор Жезус (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Victor Bak Jensen (FC Midtjylland).
16'
Денил Кастильо (FC Midtjylland) в офсайде.
12'
Николас Домингес (Ноттингем Форест) сыграл рукой.
12'
Ола Эйна (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
12'
Ола Эйна (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
11'
Замена у команды Ноттингем Форест. Jair Cunha ушел, Никола Миленкович вышел.
8'
Пауза окончена. Матч продолжается.
7'
Пауза в матче. Травму получил Jair Cunha (Ноттингем Форест).
5'
Момент не реализован! Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
4'
Правила нарушил Кевин Мбабу (FC Midtjylland).
5'
Каллум Хадсон-Одои (Ноттингем Форест) заработал штрафной на левом фланге.
4'
Victor Bak Jensen (FC Midtjylland) в офсайде.
3'
Момент не реализован! Жуниор Брумадо (FC Midtjylland). Длинный пас отдал Филип Биллинг.
2'
Правила нарушил Николас Домингес (Ноттингем Форест).
2'
Арал Симсир (FC Midtjylland) заработал штрафной в атаке.
2'
Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
2'
Правила нарушил Усман Диао (FC Midtjylland).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
16
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ноттингем Форест
18
Ангус Ганн
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
39
Жуниор Зе
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
4-2-3-1
26
Селс
23
Кунья
5
Мурильо
4
Морато
34
Эйна
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
8
Андерсон
21
Хатчинсон
7
Хадсон-Одои
19
Жезус
3-3-2-1-1
16
Олафссон
4
Диао
6
Эрлич
22
Серенсен
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
8
Биллинг
19
58
Симсир
74
Брумадо
23
Кунья
31
Миленкович
31
Миленкович
23
Кунья
4
Морато
3
Уильямс
3
Уильямс
4
Морато
16
Домингес
6
Сангаре
6
Сангаре
16
Домингес
19
Жезус
20
Лукка
20
Лукка
19
Жезус
34
Эйна
29
Баква
29
Баква
34
Эйна
43
Мбабу
3
Ли
3
Ли
43
Мбабу
21
Кастильо
20
Андреасен
20
Андреасен
21
Кастильо
58
Симсир
17
Уре
17
Уре
58
Симсир
74
Брумадо
10
Чо
10
Чо
74
Брумадо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Мидтьюлланд
18
Ангус Ганн
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Витор Перейра
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
13
Адам Габриэль
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
18
Ангус Ганн
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
44
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
13
Адам Габриэль
ЦП
39
Жуниор Зе
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Томас Томасберг
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Тайво Авонийи
ЦФ
Вилли Боли
ЦЗ
Джон
ВР
Лука Нец
ЛЗ
Стефан Ортега
ВР
Николо Савона
ПЗ
Крис Вуд
ЦФ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Дан Ндой
ПВ
Мидтьюлланд
Точно не сыграют
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
A. Djabi
Ovie Ejeheri
ВР
Франкулину
ЦФ
Микель Гогорза
ЛФ
Дарио Осорио
ПВ
Паулиньо
ЦЗ
Статистика матча Ноттингем Форест - Мидтьюлланд
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
4
Количество передач
511
375
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.84
0.84
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Сити Граунд
Посещаемость:
29502
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18+
Читайте нас: