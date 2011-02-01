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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 01 февраля 2011
Арсенал
01.02.2011, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
70'
А. Аршавин
76'
Л. Косиельни
24'
Л. Саа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Ф. Невилл
Замена
В. Аничебе
️️️️
Ш. Коулмен
ГОЛ! 2:1!
Л. Косиельни
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
Т. Ховард
ГОЛ! 1:1!
А. Аршавин
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Л. Осман
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
М. Артета
Желтая карточка
Д. Родуэлл
Замена
А. Диаби
️️️️
А. Сонг
Желтая карточка
Т. Росицки
ГОЛ! 0:1!
Л. Саа
14'
Желтая карточка
С. Дистен
Желтая карточка
Д. Уилшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
8
Микель Артета
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
23
Шеймус Коулмен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Леон Осман
ПП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Клиши
6
Косиельни
5
Джуру
3
Санья
8
Сонг
10
Уилшир
10
Росицки
4
Фабрегас
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-4-2
1
Ховард
18
Невилл
5
Хейтинга
25
Дистен
3
Бэйнс
14
Билялетдинов
25
Феллайни
6
Родуэлл
8
Артета
23
Коулмен
28
Саа
8
Сонг
5
Диаби
5
Диаби
8
Сонг
10
Росицки
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Росицки
10
Уилшир
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Уилшир
18
Невилл
19
Ягиелка
19
Ягиелка
18
Невилл
14
Билялетдинов
21
Осман
21
Осман
14
Билялетдинов
23
Коулмен
28
Аничебе
28
Аничебе
23
Коулмен
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
82
Ян Муха
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Эвертон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:35 (прямая)
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