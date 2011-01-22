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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Уиган Атлетик
Арсенал - Уиган Атлетик: обзор матча 22 января 2011
Арсенал
22.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
21'
Р. ван Перси
58'
Р. ван Перси
85'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уиган Атлетик
Замена
Н. Денилсон
️️️️
С. Фабрегас
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. ван Перси
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Э. Бойс
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Насри
Красная карточка
Г. Колдуэлл
Желтая карточка
Х. Томас
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Стам
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Сонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
2
Стив Гохури
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЛП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
8
Ронни Стам
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
1
Джеймс Ши
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Клиши
5
Джуру
6
Косиельни
3
Санья
10
Уилшир
8
Сонг
14
Насри
4
Фабрегас
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-4-2
26
Аль-Хабси
2
Гохури
5
Колдуэлл
13
Колдуэлл
3
Фигероа
28
Н'Зогбиа
6
Томас
17
Диаме
26
Уотсон
8
Стам
23
Родальега
4
Фабрегас
15
Денилсон
15
Денилсон
4
Фабрегас
14
Насри
28
Аршавин
28
Аршавин
14
Насри
32
ван Перси
27
Шамах
27
Шамах
32
ван Перси
28
Н'Зогбиа
17
Бойс
17
Бойс
28
Н'Зогбиа
8
Стам
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Стам
17
Диаме
9
Ди Санто
9
Ди Санто
17
Диаме
Остались в запасе
Арсенал
Уиган Атлетик
1
Джеймс Ши
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Арсенал - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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