Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 04 марта 2026
Марсель
04.03.2026, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Тулуза
2'
М. Гринвуд (П)
56'
И. Пайшао
13'
Я. Гбоу
13'
Я. Гбоу
13'
Я. Гбоу
60'
Ч. Крессуэлл
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марсель - Тулуза
Завершен
Пенальти не реализован
Итан Нванери
ГОЛ!
Папе Демба Диоп
3:4
ГОЛ!
Наиф Агер
3:3
Пенальти не реализован
Кристиан Кассерес
Пенальти не реализован
Леонардо Балерди
ГОЛ!
Джибриль Сидибе
2:3
ГОЛ!
Пьер-Эмерик Обамеянг
2:2
ГОЛ!
Янн Гбоу
1:2
ГОЛ!
Мэйсон Гринвуд
1:1
ГОЛ!
Арон Доннум
0:1
Замена
Хамед Траоре
️️️️➡️️
Игор Пайшао
90'
90'
+4'
83'
Замена
Джейсен Рассел-Роу
️️️️➡️️
Эмерсонн
82'
Травма
Эмерсонн
65'
Замена
Варрен Каманци
️️️️➡️️
Чарли Крессуэлл
64'
Травма
Чарли Крессуэлл
60'
ГОЛ! 2:4!
Чарли Крессуэлл
Пас отдал
Арон Доннум
Замена
Билял Надир
️️️️➡️️
Артур Вермерен
58'
ГОЛ! 2:3!
Игор Пайшао
Пас отдал
Жоффри Кондогбиа
56'
Замена
Итан Нванери
️️️️➡️️
Химад Абделли
46'
45'
+2'
37'
Желтая карточка
Эмерсонн
(фол)
Желтая карточка
Мэйсон Гринвуд
(задержка)
35'
13'
ГОЛ! 1:3!
Янн Гбоу
13'
ГОЛ! 1:2!
Янн Гбоу
13'
ГОЛ! 1:1!
Янн Гбоу
Желтая карточка
Химад Абделли
(подножка)
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Мэйсон Гринвуд
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
5
Леонардо Балерди
(К)
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
32
Факундо Медина
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Химад Абделли
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К)
ЦЗ
24
Дайанн Метали
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Папе Демба Диоп
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
15
Арон Доннум
ПВ
20
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
78
Ange Lago
ЦФ
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Рульи
5
Балерди
32
Агер
32
Медина
18
Вермерен
19
Кондогбиа
14
Пайшао
8
Абделли
10
Гринвуд
22
Веа
17
Обамеянг
3-2-2-2-1
16
Хауг
4
Крессуэлл
2
Николайсен
24
Метали
19
Сидибе
3
МакКензи
23
Кассерес
18
Диоп
15
Доннум
10
Гбоу
20
Эмерсонн
8
Абделли
11
Нванери
11
Нванери
8
Абделли
18
Вермерен
26
Надир
26
Надир
18
Вермерен
14
Пайшао
20
Траоре
20
Траоре
14
Пайшао
4
Крессуэлл
12
Каманци
12
Каманци
4
Крессуэлл
20
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
20
Эмерсонн
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
1
Гийом Ресте
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Точукву Нади
ОП
78
Ange Lago
ЦФ
Остались в запасе
1
Гийом Ресте
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Марсель - Тулуза
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
11
Офсайды
3
2
Количество передач
514
316
Сейвы
4
1
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Велодром
Посещаемость:
63465
Новости команд
Все
Марсель
Тулуза
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая, 16:46
4
В «Марселе» оценили возможный трансфер Сперцяна
20 мая, 19:40
Мостовой дал совет Сперцяну насчет перехода в «Марсель»
19 мая, 17:45
3
Сперцяном заинтересовался клуб Лиги 1
18 мая, 11:42
6
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая, 11:05
«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая, 20:50
«Тулуза» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 2.25
9 мая, 10:04
«Страсбур» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая, 17:05
«Страсбур» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 2.85
2 мая, 09:29
«Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля, 20:55
Больше новостей
Последние матчи
Все
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
3 : 1
17.05.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 1
10.05.2026
Лион
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0 : 1
10.05.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
1 : 2
03.05.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
3 : 0
02.05.2026
Марсель
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
