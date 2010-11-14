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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 14 ноября 2010
Эвертон
14.11.2010, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
90'
Т. Кэхилл
34'
Б. Санья
49'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
+1
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
М. Шамах
Желтая карточка
Ш. Коулмен
ГОЛ! 1:2!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Саа
Замена
Я. Айегбени
️️️️
М. Артета
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Ф. Невилл
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
С. Фабрегас
Травма
С. Фабрегас
Желтая карточка
С. Скиллачи
ГОЛ! 0:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
М. Шамах
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Хейтинга
Замена
Н. Денилсон
️️️️
Д. Уилшир
ГОЛ! 0:1!
Б. Санья
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
5
Джон Хейтинга
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
14
Самир Насри
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
18
Невилл
20
Пиенаар
5
Хейтинга
8
Артета
23
Коулмен
17
Кэхилл
28
Саа
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Санья
5
Скиллачи
5
Джуру
3
Клиши
8
Сонг
10
Уилшир
14
Насри
4
Фабрегас
28
Аршавин
27
Шамах
5
Хейтинга
6
Родуэлл
6
Родуэлл
5
Хейтинга
8
Артета
24
Айегбени
24
Айегбени
8
Артета
18
Невилл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
18
Невилл
27
Шамах
27
Эбуэ
27
Эбуэ
27
Шамах
10
Уилшир
15
Денилсон
15
Денилсон
10
Уилшир
28
Аршавин
10
Росицки
10
Росицки
28
Аршавин
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Гудисон Парк
Посещаемость:
36279 из 40157 зрителей (90%)
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