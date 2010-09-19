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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 19 сентября 2010
Манчестер Юнайтед
19.09.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
42'
Д. Бербатов
59'
Д. Бербатов
84'
Д. Бербатов
64'
С. Джеррард (П)
70'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Андерсон
️️️️
Нани
ГОЛ! 3:2!
Д. Бербатов
Пас отдал
Д. О'Ши
Замена
Д. Аггер
️️️️
П. Кончески
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Гиггз
Замена
М. Йованович
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 2:2!
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. О'Ши
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 2:0!
Д. Бербатов
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
Р. Гиггз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Джо Коул
ЛВ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
11
Макси Родригес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
16
О'Ши
11
Гиггз
24
Флетчер
22
Скоулз
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
4-2-3-1
25
Рейна
8
Джонсон
23
Каррагер
37
Шкртел
15
Кончески
29
Поульсен
14
Мейрелеш
11
Родригес
8
Джеррард
12
Коул
9
Торрес
10
Бербатов
24
Гибсон
24
Гибсон
10
Бербатов
17
Нани
28
Андерсон
28
Андерсон
17
Нани
11
Гиггз
9
Македа
9
Македа
11
Гиггз
15
Кончески
22
Аггер
22
Аггер
15
Кончески
14
Мейрелеш
11
Йованович
11
Йованович
14
Мейрелеш
11
Родригес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
11
Родригес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:25 (прямая)
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