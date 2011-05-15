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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Волынь
Динамо К - Волынь: обзор матча 15 мая 2011
Динамо К
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
5 : 1
Завершен
Волынь
3'
А. Милевский
11'
А. Кравец
26'
А. Милевский
40'
А. Кравец
59'
А. Алиев
90+3'
О. Герасимюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Волынь
+3
ГОЛ! 5:1!
О. Герасимюк
+2
Желтая карточка
О. Герасимюк
Желтая карточка
С. Стевич
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
А. Милевский
Замена
В. Лысенко
️️️️
А. Бабырь
ГОЛ! 5:0!
А. Алиев
Желтая карточка
Р. Зозуля
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Д. Силва
Замена
А. Несмачный
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Р. Годованый
ГОЛ! 4:0!
А. Кравец
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
ГОЛ! 3:0!
А. Милевский
16'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
В. Прындета
13'
Замена
Е. Пичкур
️️️️
О. Пищур
ГОЛ! 2:0!
А. Кравец
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Милевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
35
Саша Стевич
ОП
44
Богдан Карковский
ЦП
22
Олександр Пищур
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-1-2-3
35
Коваль
30
Эль Каддури
34
Хачериди
3
Бетао
21
Данило Силва
26
Еременко
88
Алиев
7
Ярмоленко
0
Милевский
11
Кравец
10
Зозуля
4-1-4-1
29
Ндое
77
Бута
18
Прындета
3
Годованый
91
Бутко
35
Стевич
22
Пищур
99
Гошкодеря
24
Изворану
44
Карковский
10
Бабырь
7
Ярмоленко
5
Несмачный
5
Несмачный
7
Ярмоленко
0
Милевский
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
0
Милевский
21
Данило Силва
19
Гармаш
19
Гармаш
21
Данило Силва
22
Пищур
77
Пичкур
77
Пичкур
22
Пищур
18
Прындета
7
Герасимюк
7
Герасимюк
18
Прындета
10
Бабырь
7
Лысенко
7
Лысенко
10
Бабырь
Остались в запасе
Динамо К
Волынь
1
Александр Шовковский
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
5
Рамон Лопес
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
5
Рамон Лопес
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Динамо К - Волынь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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