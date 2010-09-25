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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Шахтер
Металлист - Шахтер: обзор матча 25 сентября 2010
Металлист
25.09.2010, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
56'
Тайсон
72'
Эдуардо
90+3'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Шахтер
+3
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Замена
В. Бордиян
️️️️
Эдмар
+2
Желтая карточка
Р. Рац
Красная карточка
К. Хавьер
ГОЛ! 1:1!
Эдуардо
Замена
С. Кайта
️️️️
Фининьо
Замена
Жадсон
️️️️
А. Гай
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Замена
В. Виценец
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
О. Шелаев
️️️️
А. Воробей
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
М. Обрадович
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Андрей Воробей
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
2
Сани Кайта
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ЦФ
3-2-2-1-2
81
Дишленкович
13
Фининьо
18
Гуйе
26
Обрадович
84
Романчук
3
Вильягра
8
Эдмар
78
Валяев
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Воробей
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
22
Мхитарян
3
Хюбшман
19
Гай
10
Виллиан
11
Коста
4
Адриано
8
Эдмар
37
Бордиян
37
Бордиян
8
Эдмар
9
Воробей
5
Шелаев
5
Шелаев
9
Воробей
13
Фининьо
2
Кайта
2
Кайта
13
Фининьо
3
Хюбшман
25
Виценец
25
Виценец
3
Хюбшман
19
Гай
10
Жадсон
10
Жадсон
19
Гай
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
Остались в запасе
Металлист
Шахтер
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Шахтер
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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