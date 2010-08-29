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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 29 августа 2010
Металлург
29.08.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Металлист
11'
М. Девич
69'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
+2
Замена
С. Барилко
️️️️
К. Хавьер
Замена
А. Каськов
️️️️
М. Калонас
Желтая карточка
Д. Еременко
ГОЛ! 0:2!
К. Хавьер
Замена
О. Шелаев
️️️️
Д. Олейник
Замена
Д. Татанашвили
️️️️
А. Рибейро
Замена
П. Хайдучек
️️️️
С. Сидорчук
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Андерсон Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
4
Иван Спичка
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
8
Александр Тришович
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Безотосный
39
Опанасенко
19
Невмывака
4
Тейку
14
Полевой
28
Тигорев
8
Сидорчук
10
Калонас
17
Аржанов
6
Еременко
10
Рибейро
3-2-2-2-1
1
Старцев
19
Пшеничных
13
Фининьо
26
Обрадович
3
Вильягра
84
Романчук
78
Валяев
8
Эдмар
10
Хавьер
16
Олейник
32
Девич
10
Рибейро
0
Татанашвили
0
Татанашвили
10
Рибейро
8
Сидорчук
7
Хайдучек
7
Хайдучек
8
Сидорчук
10
Калонас
30
Каськов
30
Каськов
10
Калонас
10
Хавьер
11
Барилко
11
Барилко
10
Хавьер
16
Олейник
5
Шелаев
5
Шелаев
16
Олейник
16
Олейник
9
Воробей
9
Воробей
16
Олейник
Остались в запасе
Металлург
Металлист
4
Иван Спичка
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
12
Дмитрий Жданков
ВР
8
Александр Тришович
ЛВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
4
Иван Спичка
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Жданков
ВР
8
Александр Тришович
ЛВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Металлург - Металлист
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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Металлург
Металлист
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2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
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2017.01.08 10:44
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