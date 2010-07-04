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Расписание матчей
Шахтер - Таврия
Шахтер - Таврия: обзор матча 04 июля 2010
Шахтер
04.07.2010, воскресенье, 21:45
Суперкубок Украины, Финал
7 : 1
Завершен
Таврия
2'
А. Гладкий
34'
Жадсон
49'
А. Гладкий
69'
Виллиан
76'
Л. Адриано
83'
Л. Адриано
87'
Р. Рац
30'
М. Фещук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Таврия
ГОЛ! 7:1!
Р. Рац
Пас отдал
Я. Ракицкий
ГОЛ! 6:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Фернандиньо
Желтая карточка
А. Монахов
ГОЛ! 5:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Р. Рац
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
М. Фещук
Замена
Л. Адриано
️️️️
А. Гладкий
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 4:1!
Виллиан
Пас отдал
Д. Срна
Желтая карточка
Л. Идахор
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Л. Идахор
️️️️
А. Ковпак
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 3:1!
А. Гладкий
Пас отдал
Фернандиньо
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Замена
И. Матяж
️️️️
И. Галюза
Желтая карточка
А. Курилов
ГОЛ! 2:1!
Жадсон
Пас отдал
Д. Коста
Желтая карточка
Р. Рац
ГОЛ! 1:1!
М. Фещук
Пас отдал
О. Гуменюк
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
Пас отдал
Д. Срна
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
6
Николай Кашевский
ЛЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЛП
2
Илья Галюза
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
39
Александр Ковпак
(К)
ЦФ
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
20
Иван Матяж
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
33
Чижов
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Жадсон
11
Коста
10
Виллиан
20
Гладкий
4-1-3-2
1
Старцев
78
Курилов
80
Корнев
20
Монахов
6
Кашевский
2
Галюза
30
Гуменюк
22
Любенович
84
Голайдо
39
Ковпак
10
Фещук
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
20
Гладкий
4
Адриано
4
Адриано
20
Гладкий
2
Галюза
20
Матяж
20
Матяж
2
Галюза
10
Фещук
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
10
Фещук
39
Ковпак
11
Идахор
11
Идахор
39
Ковпак
Остались в запасе
Шахтер
Таврия
10
Артем Тетенко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Виталий Постранский
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Таврия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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